Itália eleva nível de alerta ao máximo após erupção do vulcão Stromboli

Vulcão Stromboli está em actividade contínua, mas de baixa intensidade. Protecção Civil italiana elevou o alerta ao nível máximo por causa do “acentuado desequilíbrio do vulcão”.

A Protecção Civil de Itália elevou o nível de alerta ao máximo devido a uma nova erupção do vulcão Stromboli, situado na ilha com o mesmo nome, no sul do país. A decisão de elevar o nível de alerta de laranja para vermelho e de accionar a fase operacional de pré-alarme foi tomada numa reunião do Departamento de Protecção Civil da região da Sicília, na quinta-feira.

A reunião foi convocada “após a rápida evolução das actividades que estão a afectar o vulcão” no monte Stromboli, caracterizado por uma actividade contínua, mas de baixa intensidade. A Protecção Civil italiana sublinhou que, “independentemente das fenomenologias vulcânicas de nível local, que podem ter variações frequentes, persiste uma situação de acentuado desequilíbrio do vulcão”.

As autoridades pediram à população da ilha, onde vivem cerca de 500 pessoas, que se “mantenha informada e siga escrupulosamente as instruções” de segurança, de acordo com um comunicado da Protecção Civil italiana. O nível de alerta vermelho implica o reforço do sistema de monitorização do vulcão e permite à Protecção Civil de Stromboli contar com o apoio de especialistas da Protecção Civil italiana.

A mesma nota sublinhou que o presidente da Câmara Municipal de Lipari, autarquia que inclui Stromboli, participou na reunião e “já estabeleceu medidas de precaução iniciais destinadas a proteger” os residentes da ilha. Riccardo Gullo “será constantemente informado sobre a evolução da situação de forma a garantir uma informação constante e correcta à população”, referiu a Protecção Civil italiana.

A ilha de Stromboli é um popular destino turístico que atrai visitantes da Itália continental ou da vizinha ilha da Sicília que pretendem escalar o vulcão. O Stromboli, um dos poucos vulcões que permanecem activos no arquipélago italiano das Ilhas Eólias, tem uma altura de 927 metros, sendo que abaixo do nível do mar estima-se que tenha cerca de três mil metros. A última grande erupção deste vulcão ocorreu a 3 de Julho de 2019, causando um morto e um ferido.