Branqueamento de corais devasta recifes de Bali com o aumento da temperatura do mar

O conservacionista indonésio Nyoman Sugiarto trabalha há 16 anos para preservar os corais nos recifes de Bali, mas a frequência de descoloração em massa dos corais, segundo ele, é agora devastadora. Noventa por cento dos corais que Sugiarto cultivou nos recifes perto da sua aldeia em Bondalem, na costa norte de Bali, perderam a cor em Dezembro passado.

"Está tudo branco. Ficámos chocados e, claro, isso também afectou negativamente os corais que plantámos. Não são apenas os naturais", disse Sugiarto, de 51 anos, à Reuters.

Quando Sugiarto iniciou os projectos de conservação dos corais em 2008, foi-lhe dito que os corais podiam reter as algas vivas que lhes dão cor durante 10 a 20 anos. No entanto, os recifes de coral ao largo de Bondalem foram branqueados em menos de 10 anos, diz ele, culpando as temperaturas mais quentes do mar desencadeadas pelas alterações climáticas.

O branqueamento dos corais ocorre quando o coral expulsa as algas coloridas que vivem nos seus tecidos. Sem as algas, o coral torna-se pálido e vulnerável à fome, doença ou morte.

Em Abril, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla em inglês) afirmou que mais de 54% das áreas de recife nos oceanos do mundo estão a sofrer stress térmico de nível de branqueamento, o quarto evento global de branqueamento nas últimas três décadas.

Impacto do El Ninõ na Indonésia

A Indonésia tem cerca de 5,1 milhões de hectares de recifes de coral e representa 18% do total mundial, segundo dados do ministério do Turismo do país.

O branqueamento de corais em Bali, no final de 2023, foi causado principalmente pelo aumento da temperatura do mar provocado pelo fenómeno El Niño que atingiu a Indonésia, disse Marthen Welly, conselheiro de conservação marinha no Coral Triangle Center. No ano passado, a Indonésia registou a estação seca mais severa desde 2019 devido ao El Niño.

Embora os corais da Indonésia sejam mais resistentes e tendam a se recuperar mais rapidamente, Marthen Welly avisa que isso não será suficiente para suportar o aumento da temperatura do oceano.

"Prevê-se que o branqueamento dos corais ocorra com mais frequência, entre um ou dois anos, com a temperatura actual", disse, citando a última investigação da Autoridade do Parque Marinho da Grande Barreira de Coral e do Instituto Australiano de Ciências Marinhas.

No entanto, Nyoman Sugiarto diz que está determinado a continuar a sua campanha para conservar os corais e está a defender a conservação dos corais junto dos indonésios mais jovens e a procurar fundos para criar uma comunidade de aldeia para monitorizar a pesca ilegal. "Sentimos que temos a obrigação de proteger a sustentabilidade da vida subaquática, especialmente os corais", afirmou.