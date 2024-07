Polícias barrados à porta do Parlamento dizem que é tempo de voltar à luta

Propostas do Chega, do PCP e do PAN sobre subsídio dos polícias chumbadas na Assembleia da República. O PSD deixou escapar que proposta do Governo chegará ao Parlamento ainda este mês.

Quando finalmente todos os polícias que estavam na fila para entrar conseguiram aceder às galerias do Parlamento destinadas aos visitantes, o debate entre os deputados sobre as condições salariais das forças de segurança já estava na recta final. Centenas de agentes da PSP e elementos da GNR foram barrados esta quinta-feira por as moedas de um cêntimo que traziam no bolso fazerem disparar o alarme à entrada do edifício. Era um protesto para pressionar o executivo da AD nas negociações em curso e que ganhou força depois das declarações do primeiro-ministro de que não lhes daria nem mais um cêntimo além da proposta apresentada pelo Governo aos sindicatos.