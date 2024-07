Número de centenários bate recorde. Em 2023 eram já mais de três mil

Nunca houve tantas pessoas a ultrapassar a barreira dos 100 anos em Portugal. No final do ano passado eram 3149, quase o dobro de 2011 e cinco vezes mais do que em 2001.

No dia em que completou 100 anos, Maria Evangelina Bernardino juntou na Associação Recreativa, Desportiva, Cultural e Social do Casal Pardo (Alfeizerão) 250 pessoas que lhe cantaram os parabéns e repartiram um bolo de mais de um metro de altura, noticiaram vários jornais e rádios locais há duas semanas. Na quarta-feira passada, foi a vez de Silvina Teixeira, de Rossas (Vieira do Minho), soprar 100 velas, façanha celebrada com pompa numa festa que até contou com a presença do presidente da câmara municipal, como relatou o jornal O Minho.