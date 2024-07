Homem de 29 anos morre baleado numa rua da Amadora

Um homem de 29 anos morreu esta quinta-feira na Amadora, no distrito de Lisboa, após ser baleado na rua, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Protecção Civil.

O óbito foi declarado no local, na Avenida do Brasil, na zona da Venda Nova, pelos médicos da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São Francisco Xavier que acorreu ao local.

“Foi declarada uma vítima mortal masculina, de 29 anos, por arma de fogo”, disse fonte da Protecção Civil.

Contactado pela agência Lusa, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa acrescentou que a vítima sofreu “três disparos” e que “o suspeito encontra-se em fuga”, mas ainda não foi possível apurar os motivos do tiroteio.

Por se tratar de um homicídio com arma de fogo, “a investigação está neste momento entregue à Polícia Judiciária”, destacou a mesma fonte.

O alerta para o incidente foi dado às 18h09 e, para além das forças da PSP, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Amadora, apoiados pela VMER, num total de três viaturas e seis operacionais.