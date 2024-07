Governo aprova suplemento remuneratório dos médicos para “assegurar funcionamento” das urgências

Montante do suplemento aumenta progressivamente, com incentivos de mais 40% a 70% da remuneração base por cada bloco de 40 horas de trabalho realizado.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um suplemento remuneratório para as horas extraordinárias dos médicos, de carácter temporário e excepcional, que o Governo considera ser necessário para garantir o funcionamento dos serviços de urgência.

"O montante do suplemento vai aumentando progressivamente, com incentivos de mais 40% a 70% da remuneração base de cada médico, por cada bloco de 40 horas de trabalho realizado, a acrescer ao pagamento das horas de trabalho efectivamente prestadas", adianta o comunicado do Conselho de Ministros, que esteve reunido em Oliveira de Azeméis, Aveiro.

De acordo com o executivo, o decreto-lei agora aprovado estabelece um sistema temporário e excepcional de "recompensa dos médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", através de um suplemento remuneratório que "valoriza o trabalho realizado para além do horário normal".

Segundo o comunicado, que adianta que foram ouvidas as estruturas representativas dos médicos, trata-se de um sistema de "carácter voluntário para o trabalhador" e que é "necessário para assegurar o funcionamento dos serviços de urgência do SNS.

Na segunda-feira, a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) acusou o Governo de querer pagar o trabalho suplementar ao preço do trabalho normal, sem limites máximos até ao fim do ano, comprometendo a segurança dos doentes.

A federação acusou o ministério de lhe ter apresentado uma proposta de decreto-lei que "pretende pagar aos médicos trabalho suplementar ao preço do trabalho normal, sem limites máximos até ao fim do ano".

A Fnam alegou que o diploma agora aprovado não foi negociado com os sindicatos e é classificado "de forma errónea" como uma valorização de desempenho do trabalho suplementar, depois de atingido o limite anual legal - 150 horas ou 250 horas no caso dos médicos em dedicação plena.

A Fnam anunciou hoje que terá esta sexta-feira uma reunião negocial com o Governo pelas 18 horas e defenderá a sua contraproposta ao protocolo negocial previamente apresentado pelo Ministério da Saúde. "Exigimos uma negociação séria, transparente e célere. O SNS não pode esperar. Os cuidados de saúde prestados a população estão em risco", alerta a federação em comunicado.