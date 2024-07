Um morto e um ferido em explosão no campus da Universidade Nova de Lisboa na Caparica

Uma explosão que ocorreu ao início da tarde desta quinta-feira, 4 de Julho, no campus da Universidade Nova de Lisboa na Caparica, fez um morto e um ferido grave, confirmou a Protecção Civil ao jornal PÚBLICO. A explosão ocorreu numa empresa que está localizada na Faculdade de Ciências e Tecnologia. A informação foi confirmada ao PÚBLICO pelo Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal depois de ter sido avançada pela TVI. A vítima mortal é um homem com cerca de 25 anos.

As circunstâncias da explosão ainda estão por apurar. As primeiras informações davam conta de que a explosão teria afectado a empresa YDreams, fundada e dirigida por António Câmara, dedicada a criar experiências interactivas com recurso a tecnologias inovadores, princípios de design e arte. Mas esses relatos ainda não foram confirmados pela Protecção Civil.

O alerta foi dado pelas 12h45 e foram mobilizados 20 operacionais e oito viaturas de socorro para combater o fogo que eclodiu durante a explosão. Uma terceira pessoa está a ser transportada de ambulância para o Hospital Garcia de Orta, mas não terá ficado ferida na sequência da explosão, adiantou a Protecção Civil de Setúbal. O seu estado de saúde estará relacionado com uma doença súbita.