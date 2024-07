Eduardo Cabrita alerta: Montenegro está a abrir um caminho “perigoso” com polícias

Luís Montenegro avisa que o Governo não vai pôr “nem mais um cêntimo” no acordo com as forças de segurança. O primeiro-ministro afirmou que o Governo fez "um esforço medonho" e que por isso não negociará "nem mais um cêntimo", sob risco de "trazer de volta a instabilidade financeira" para responder ao "interesse particular" de alguns.

As declarações não caíram bem junto dos sindicatos da polícia, que respondem que só aceitam 400 euros, "nem menos um cêntimo".

A escalar o braço-de-ferro está André Ventura, que nos últimos dias fez um apelo às forças de segurança para que se juntem no Parlamento já esta quinta-feira, convite que os maiores sindicatos rejeitam, mas que movimentos inorgânicos estão a aceitar.

Podem as declarações de Montenegro contribuir para um impasse nas negociações e aumentar a contestação? Há riscos para a segurança dos portugueses?

Neste P24, ouvimos Eduardo Cabrita, antigo ministro da Administração Interna do Governo de António Costa.