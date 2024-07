Diretora-geral da Saúde considera insuficientes medidas na saúde mental e obesidade

“Continuamos ainda a não fazer aquilo que é suficiente no âmbito da saúde mental”, afirmou Rita Sá Machado, durante o Encontro de Ciência, que decorre até sexta-feira no Porto.

A directora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, afirmou esta quinta-feira que o país continua a "não fazer o suficiente" na implementação de medidas no âmbito da saúde mental, mas também da qualidade de vida associada à longevidade e obesidade.

"Continuamos ainda a não fazer aquilo que é suficiente no âmbito da saúde mental", afirmou Rita Sá Machado, durante o Encontro de Ciência, que decorre até sexta-feira no Porto.

Numa sessão plenária dedicada às doenças e terapias do futuro, a directora-geral da Saúde destacou que a própria pandemia revelou a necessidade de, além de uma boa saúde física, "conseguirmos ser mais resilientes e mais fortes".

Para tal, defendeu, é necessário "preparar o futuro no início da vida".

"Na Direcção-Geral de Saúde (DGS) para além de nos preocuparmos com doenças, preocupamo-nos sobretudo com a saúde", observou, apontando também como insuficientes as medidas implementadas ao nível da qualidade de vida e longevidade.

"A verdade é que aumentamos a nossa longevidade e ainda não fomos capazes de melhorar a qualidade. E não fomos capazes por variadíssimas razões (...) porque ainda não conseguimos implementar políticas que vão a 10 anos e não a quatro anos, que não seguem ciclos eleitorais", referiu.

Rita Sá Machado defendeu por isso a necessidade de se traduzir rapidamente a inovação científica em "políticas para a população".

"O elefante na sala"

À saúde mental e qualidade de vida, Rita Sá Machado somou ainda o excesso de peso e obesidade, doenças que preocupa e as quais considerou "o elefante na sala".

"Continuamos a falar deste elefante que está na sala, mas uma vez mais ainda não estamos a fazer o suficiente", observou.

Destacando a implementação de estratégias como a redução do teor de sal no pão ou das imposições a bebidas açucaradas, Rita Sá Machado afirmou, no entanto, existir um "largo espectro para conseguir fazer algo" nestas doenças.

"Não é normal e não pode ser normal nas nossas sociedades que mais de 50% das nossas crianças e adultos tenham excesso de peso ou obesidade. Não pode ser. Isto porque a obesidade para além de ser considerada doença, também é um factor de risco para outras doenças", acrescentou.

Sobre esta matéria, também o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), Henrique Barros, que moderou o painel, destacou que Portugal é um dos países com menor percentagem de investimento na prevenção da obesidade.

Sob o lema "Ciência para Uma Só Saúde e bem-estar global", o Encontro Ciência arrancou na quarta-feira e decorre até sexta-feira na Alfândega do Porto. No encontro são esperados cerca de 200 oradores.