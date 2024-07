Buscas subaquáticas por pescadores desaparecidos na Marinha Grande começam esta manhã

As buscas pelos três pescadores desaparecidos depois de um barco de pesca costeira ter adornado na quarta-feira, 3 de Julho, ao largo da costa na Marinha Grande, entre as praias de São Pedro de Moel e de Vieira de Leiria, foram reforçadas esta manhã, adiantou o capitão do porto da Nazaré. João Severino Lourenço confirmou ainda que as buscas subaquáticas começam às oito da manhã, depois de terem sido adiadas na quarta-feira por causa das condições adversas do mar.

"As buscas que se mantiveram durante toda a noite estão a ser hoje de manhã reforçadas gradualmente. Já houve reforço com mais uma viatura Amarok do projecto SeaWatch, patrulhas da Polícia Marítima, drones e mais um navio da Marinha, que vai juntar-se a outro que esteve durante a noite na zona", disse à Lusa o capitão do porto da Nazaré. O dispositivo contará ainda com os Bombeiros Voluntários da Nazaré, que prestam apoio logístico aos mergulhadores da Marinha.

Um novo ponto de situação prestado esta manhã pelo porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, o comandante José Luís Sousa, sumariza que, em terra, há agora duas viaturas Amarok do projecto SeaWatch, um piquete da Polícia Marítima da Nazaré ​e uma equipa de vigilância aérea com drones da mesma força policial empenhados nas buscas. No mar, além de um navio da Marinha Portuguesa (o NRP Setúbal), também a lancha de fiscalização rápida NRP Cassiopeia está empenhada nas operações.

"Está nevoeiro no local neste momento, pelo não estão actualmente reunidas as condições para se ter meios aéreos empenhados", explicou.

As buscas pelos três pescadores decorreram durante a noite com navio NRP Setúbal, depois de o dia terminar sem os mergulhadores conseguirem entrar no barco naufragado ao largo da Marinha Grande. O alerta para o adornamento da embarcação de pesca Virgem Dolorosa foi dado às 4h33 de quarta-feira para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré. Três tripulantes morreram, 11 foram resgatados com vida e há três desaparecidos, naturais da Praia da Leirosa, na Figueira da Foz.