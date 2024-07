"É uma questão de polícia, não de política". Forças de segurança preparam-se para voltar à luta

Saiba mais:

Centenas de elementos das forças de segurança estiveram, esta quinta-feira, na Assembleia da República para assistirem, dentro e fora do Parlamento, ao debate dos diplomas sobre os suplementos e apoios de saúde aos polícias. Propostas do Chega, do PCP e do PAN foram chumbadas. O PSD deixou escapar que proposta do Governo chegará ao Parlamento ainda este mês.