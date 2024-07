Os casamentos de cães (e os animais de companhia) estão a aumentar na China

Foi um casamento de sonho, com um cenário pitoresco ao ar livre, um vestido de renda branca e um bolo delicioso. O dia perfeito para os golden retriever Bree e Bond darem o nó em frente aos amigos humanos e caninos mais próximos.

Os casamentos de animais de companhia estão a aumentar na China, país onde as políticas governamentais que procuram incentivar mais pessoas a casar têm tido pouco sucesso. Ao mesmo tempo, a população chinesa está cada vez mais envelhecida e a diminuir, enquanto as taxas de casamento e de natalidade continuam baixas.

A popularidade dos animais de companhia e uma vontade crescente de os mimar estão a impulsionar a tendência dos casamentos caninos. Em 2023, dizem os dados relativos a este sector, as despesas com os animais aumentaram 3,2%, para 279,3 mil milhões de yuan (35,58 mil milhões de euros), em relação a 2022.

"As pessoas casam-se. Porque é que os cães não o podem fazer?", questiona Rye Ling, o dono de Bree, depois de acompanhar a cadela até ao altar, onde trocou votos prometendo partilhar sempre as guloseimas e brincar com o marido Bond.

Foto Os cães casaram-se sob o olhar dos donos e de outros animais Nicoco Chan/Reuters

Foto Nicoco Chan/Reuters

De acordo com os dados da empresa de investigação Acuity Knowledge Partners, em 2023, existiam mais de 116 milhões de cães e gatos na China urbana. Se estivessem distribuídos uniformemente pela população urbana do país, cerca de um em cada oito chineses teria um gato ou um cão. A par disto, salienta a mesma empresa, a maioria de tutores tem menos de 40 anos.

Rye Ling e a namorada Gigi Chen, que dizem não ter pressa para se casarem, planearam meticulosamente a cerimónia dos cães durante meses. Contrataram fotógrafos profissionais, desenharam livros de honra de casamento e encomendaram um bolo feito à medida que custou mais de 100 euros. No topo estavam figuras que se pareciam com Bree e Bond.

Yang Tao, que tem uma pastelaria para animais de estimação em Xangai, foi o responsável por preparar o bolo. No início, admite ter ficado surpreendida com o facto de os clientes quererem bolos de casamento para os cães.

"Penso que vai haver cada vez mais casamentos de cães", afirma, acrescentando que já organizou várias cerimónias semelhantes desde 2022, ano em que abriu a pastelaria. "Já recebemos um pedido para daqui a alguns meses e é para um casamento de cães", revela.

Rye Ling espera que Bree e Bond percebam o "sentido de cerimónia" de um casamento. O dono dos cães confessa ainda que só quer ter um filho, mas espera ter cachorros em breve.