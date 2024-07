Partido Trabalhista a caminho de uma vitória esmagadora nas eleições britânicas

As sondagens à boca das urnas divulgadas esta quinta-feira à noite dão uma vitória esmagadora do Partido Trabalhista nas eleições legislativas britânicas. De acordo com as primeiras projecções, o partido de centro-esquerda, liderado por Keir Starmer, deve eleger 410 deputados. Os votos vão ser contados pela noite fora e os resultados de cada um dos 650 círculos eleitorais vão ser declarados durante a madrugada de sexta-feira.

O Labour está assim muito próximo de regressar ao poder no Reino Unido pela primeira vez desde 2010 e Starmer de se tornar o primeiro chefe de um governo trabalhista desde Gordon Brown (2007-2010).

Confirmando-se a eleição deste número de deputados, o Partido Trabalhista poderá atingir uma maioria de 170 membros na Câmara dos Comuns do Parlamento de Westminster. Em 1997, o antigo primeiro-ministro trabalhista Tony Blair conseguiu uma maioria de 179 deputados e elegeu 418 deputados.

“A todos os que fizeram campanha pelo Labour nestas eleições, a todos os que votaram em nós e depositaram a sua confiança no Partido Trabalhista transformado – obrigado”, escreveu Starmer no X (antigo Twitter), pouco depois de conhecidas as primeiras projecções.

Em sentido inverso, o Partido Conservador, que governa o país há 14 anos e que é liderado desde 2022 pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, só deve conseguir eleger 131 deputados.

Trata-se de uma queda a pique, tendo em conta que, nas últimas eleições, realizadas no final de 2019, quando eram liderados por Boris Johnson, os tories conseguiram eleger 365 deputados. É, na verdade, o pior resultado de sempre dos conservadores em eleições legislativas.

Segundo as sondagens à boca das urnas, os Liberais Democratas devem ficar na terceira posição, com 61 deputados, seguidos do Reform UK (13), do Partido Nacional Escocês (dez), do Plaid Cymru (quatro) e do Partido Verde (dois).

Os LibDems, de Ed Davey, conseguem uma boa recuperação, depois de só terem elegido 11 deputados em 2019, e os independentistas escoceses, liderados por John Swinney, vêem confirmados os piores receios: elegem menos 38 membros para o Parlamento nacional e terão (ainda) mais dificuldades em cumprir a promessa de realizar um novo referendo à independência da Escócia.

Para além do desgaste de 14 anos de governo, da crise económica dos últimos anos e da campanha eleitoral desastrosa, o Partido Conservador parece ter perdido muitos votos para o partido populista e de direita radical de Nigel Farage, que entra pela primeira vez para o Parlamento, e logo com 13 deputados. O político eurocéptico, nacionalista e anti-imigração, que entrou na corrida já durante a campanha, deve ser eleito deputado à oitava tentativa.

Este resultado deixa Rishi Sunak numa posição muito fragilizada e é expectável que o primeiro-ministro renuncie ao cargo de líder dos tories nas próximas horas. Mesmo antes da eleição, o primeiro-ministro já era criticado por várias facções do seu partido, nomeadamente por pessoas próximas dos ex-primeiros-ministros Boris Johnson e Liz Truss.

À medida que os círculos forem declarando os seus resultados, durante a madrugada de sexta-feira, existe a expectativa para se perceber quem são os deputados conservadores eleitos – os nomes dos possíveis candidatos à sucessão do primeiro-ministro devem vir dessa lista e há muitos actuais ministros, como o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, ou o ministro da Defesa, Grant Shapps, em risco de perderem o seu lugar no Parlamento.

O Partido Trabalhista chega ao poder numa altura em que Reino Unido continua a tentar recuperar de uma crise financeira influenciada pela saída da União Europeia, em 2020, pela pandemia de covid-19 e pela guerra na Ucrânia.

Eleito em 2020 para o lugar de Jeremy Corbyn, que em 2019 tinha guiado o Labour ao seu pior resultado em legislativas desde 1935, Keir Starmer levou a cabo uma reorientação ideológica o partido para o centro.

Com os resultados previstos para estas eleições, dando uma maioria ao centro-esquerda, o Reino Unido contraria a tendência dos últimos meses eleitorais na Europa, de viragem política à direita e, como no caso de França, à extrema-direita.