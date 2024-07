Militar de Macedo de Cavaleiros morre em ataque russo na Ucrânia

Antigo bombeiro português foi morto por um bombardeamento russo quando combatia no Leste da Ucrânia. Combatia como voluntário da Legião Estrangeira Francesa.

Um militar português foi morto esta quinta-feira, 4 de Julho, num ataque das tropas russas à cidade de Dnipro, no Leste da Ucrânia, onde combatia como voluntário. Outras seis pessoas morreram e mais de quarenta ficaram feridas, avança o Jornal de Notícias (JN).

João Natário, ex-bombeiro da corporação de Voluntários de Macedo de Cavaleiros (que serviu entre 2003 e 2017), tinha 38 anos e integrava há dois a Legião Estrangeira Francesa.

"Recentemente, após a escalada do conflito desencadeado pela invasão russa da Ucrânia há dois anos, integrou voluntariamente a Legião Estrangeira Militar Francesa de Defesa Territorial da Ucrânia", lê-se num comunicado da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros.

Ao PÚBLICO, a associação confirmou que foi um familiar da vítima a dar a notícia da morte.

"Durante toda a sua vida, quer como bombeiro, quer como militar, o João defendeu sempre as pessoas, dedicando-se à protecção do bem mais precioso de todos: a vida humana. Foi nesta missão que hoje [quinta-feira] tragicamente perdeu a sua", afirma a mesma nota, divulgada no Facebook.

O PÚBLICO tentou contactar o Ministério dos Negócios Estrangeiros português para uma reacção à notícia, mas não obteve resposta.