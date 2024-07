O fim de ciclo conservador arrisca-se a terminar num festim trabalhista

Catorze anos de governação tory podem dar lugar a uma “supermaioria” do Labour nas eleições britânicas, segundo as sondagens. Concorrência da direita radical dificulta missão de Sunak.

Na manhã do dia 2 de Julho (terça-feira), pouco depois das 8h, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, entrava em directo no programa BBC Breakfast, da emissora pública britânica, a partir de um supermercado. Faltavam menos de 48 horas para as eleições legislativas e o político conservador queimava os últimos cartuchos antes da votação, assegurando que o Partido Trabalhista vai “aumentar os impostos a toda a gente”.