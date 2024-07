Celebração de futebolista turco condenada pela UEFA e Alemanha

Os embaixadores turco e alemão foram chamados pelos países onde estão colocados para falar sobre uma celebração de golo no jogo Áustria vs. Turquia. UEFA já condenou o gesto.

O embaixador da Turquia na Alemanha foi chamado a Berlim por causa da comemoração de um golo no jogo Áustria vs. Turquia, na passada terça-feira, 2 de Julho, nos oitavos-de-final do Euro 2024. Após marcar um golo, Merih Demiral, jogador turco, celebrou com um wolf salute (uma saudação de lobo), um gesto associado a um grupo ultranacionalista.

A UEFA, o organismo que rege o futebol europeu, já abriu um inquérito sobre os festejos do defesa central que bisou no jogo. A Alemanha, por sua vez, considerou o gesto racista devido às suas associações com a extrema-direita.

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia declarou que a atitude da UEFA era inaceitável e considerou que as autoridades alemãs foram xenófobas em relação a Demiral, avançou a Reuters.

A propósito da situação, a Turquia também chamou o embaixador alemão em Ancara, informou uma fonte diplomática na quarta-feira. A imprensa alemã e turca também avançaram, esta quinta-feira, que Erdogan planeia deslocar-se a Berlim no sábado para assistir ao jogo dos quartos-de-final entre os Países Baixos e a Turquia.

Segundo a N-TV, canal televisivo alemão, e alguns meios de comunicação turcos, Erdogan alterou a sua agenda para conseguir estar presente no jogo. No mesmo dia do jogo estava prevista a participação de Erdogan numa cimeira da Organização dos Estados Turcos no Azerbaijão.

O gesto de Demiral está ligado aos "Lobos Cinzentos", um grupo juvenil ultranacionalista, neofascista e racista, afiliado ao Partido do Movimento Nacionalista da Turquia, por sua vez, aliado do AKP, partido no poder, de Erdogan.