E se Biden desiste? Duas mulheres e um homem estão na linha da frente

A possível desistência de Joe Biden da corrida à próxima eleição presidencial nos Estados Unidos — uma hipótese que a Casa Branca continua a negar, mas que é cada vez mais discutida no Partido Democrata —, abriu um debate sobre quem poderá substituir o Presidente norte-americano no duelo com Donald Trump. Havendo várias hipóteses em cima da mesa, há três nomes que se destacam: a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e os governadores da Califórnia, Gavin Newsom, e do Michigan, Gretchen Whitmer.

