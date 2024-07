Portugal honrado com a visita da herdeira da coroa espanhola, diz Paulo Rangel

A princesa das Astúrias viajará com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, que acompanhará toda a visita em conjunto com o homólogo português.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, considerou hoje uma honra a escolha de Portugal para a primeira visita oficial da herdeira da coroa de Espanha, na próxima semana, acrescentando que traduz carinho pelo país.

“É realmente uma honra para nós termos visto que, seja quando o rei Felipe VI era príncipe das Astúrias, seja agora com a princesa Leonor, a primeira visita oficial feita pelo herdeiro da coroa espanhola é a Portugal”, declarou.

Para o governante esta escolha traduz “relações de amizade” e “fraternidade” entre “povos irmãos tão fortes”. “O sinal que o reino de Espanha dá a Portugal é um sinal que nós nunca poderemos esquecer, esta atenção; eu até vou usar uma palavra pouco diplomática e política: este carinho por Portugal. Isso é vivido por uma forma muito emocional pelos portugueses”, destacou.

A princesa das Astúrias visita Portugal no dia 12 de Julho, segundo anunciou a 27 de Junho a Presidência da República Portuguesa, que sublinhou tratar-se da primeira deslocação oficial ao exterior da filha mais velha do rei de Espanha, Felipe VI.

No mesmo dia, numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, detalhou-se que “o programa desta visita terá um enfoque particular na protecção do ambiente e na conservação dos oceanos, temas prioritários para Portugal e Espanha”.

“A escolha de Portugal como destino da primeira viagem oficial ao estrangeiro de sua alteza real a princesa das Astúrias reflecte e fortalece os laços de fraternidade e proximidade que unem os dois países”, lê-se ainda na mesma nota.

Num comunicado divulgado em Madrid, o Governo espanhol sublinhou igualmente que esta será a primeira viagem oficial ao estrangeiro da herdeira da coroa, referindo os laços que unem Portugal e Espanha.

A princesa das Astúrias viajará com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, que acompanhará toda a visita em conjunto com o homólogo português, Paulo Rangel.