Fotografia de Justin Timberlake na prisão agora é uma obra de arte

A fotografia de Justin Timberlake na prisão foi transformada numa peça de arte. A imagem do cantor, editada ao estilo da pop art, está exposta na galeria Romany Kramoris em Sag Harbor, na região dos Hamptons, Nova Iorque, onde o artista foi detido por conduzir alcoolizado a 18 de Junho.

A obra de arte tem atraído atenções e causado filas à porta da pequena galeria dos Hamptons, diz o site de celebridades Page Six, que partilhou a história. A peça é assinada pelo artista Godfrey Lohman que a trouxe à galeria de arte para ser exposta. “A minha reacção foi ‘oh, Meu Deus. Isto é fantástico’”, contou a proprietária, Romany Kramoris, conhecido por “rainha de Sag Harbor”, graças ao negócio aberto há 44 anos. “É a nossa mais recente peça de arte contemporânea”, acrescentou, com humor, a funcionária da galeria Leslie Raff.

E o sucesso tem sido tal que a galeria já vendeu “dois ou três” quadros, disponíveis em azul, rosa e verde. Cada uma das obras, intitulada Tuesday Night Out com Justin Timberlake (Terça à noite com Justin Timberlake) custa 520 dólares (cerca de 481 euros) e Romany Kramoris acredita que ainda venderá mais alguns ao longo do Verão, uma vez que “as pessoas continuam a voltar”. E confessa: “O verde não é o meu preferido. Tem um aspecto um pouco doentio, como se tivesse bebido demasiados Martinis.”

A piada faz alusão à defesa de Justin Timberlake, depois de o funcionário do bar do American Hotel, onde o cantor terá estado antes da detenção, ter dito à revista ​People que o artista só tinha bebido um Martini no bar. “Se bebeu mais, não foi aqui”, cita a publicação.

Justin Timberlake’s mugshot turned into art at Sag Harbor gallery after Hamptons DWI bust https://t.co/ag37JMtduV pic.twitter.com/8niBDtOkL3 — Page Six (@PageSix) July 2, 2024

Timberlake foi detido a 18 de Junho à saída do bar, por volta da meia-noite e meia, depois de se ter encontrado com amigos para jantar, quando a polícia o mandou parar por não ter parado num sinal de STOP.

O cantor saiu em liberdade na manhã seguinte, depois de uma noite nas instalações da polícia, onde foi tirada a célebre fotografia, e deverá regressar ao tribunal a 26 de Julho. Este tipo de acusações, no estado de Nova Iorque, diz a BBC, pode ser punido com até um ano de prisão, uma multa de mil dólares (931 euros), além da suspensão de um ano da carta de condução.

Timberlake não reagiu publicamente à detenção e continua a percorrer os Estados Unidos com a digressão The Forget Tomorrow World Tour, na estrada desde Abril deste ano. Os espectáculos chegam neste mês à Europa, sem nenhuma paragem agendada para Portugal.

O artista de 43 anos tornou-se conhecido no final dos anos 1990 como um dos membros da banda masculina NSYNC. Em 2002, lançou-se a solo e, entre as suas canções mais conhecidas, estão Mirros ou Can’t stop the feeling. É casado com a actriz Jessica Biel desde 2012 e têm dois filhos: Silas, de 9 anos, e Phineas, de 3.