25 anos depois, David e Victoria Beckham voltam a vestir os fatos de casamento

“Não dá para acreditar que já se passaram 25 anos e eles ainda servem!” É com uma fotografia a usarem as roupas do casamento de há 25 anos que David e Victoria Bekcham assinalam as bodas de prata. O futebolista e a Posh Spice casaram-se a 4 de Julho de 1999, no Castelo de Luttrellstown, em Dublin, Irlanda, e cortaram o bolo com dois visuais roxos a combinar que fizeram manchetes.

Nesta quarta-feira, o casal partilhou uma primeira fotografia com o vestido e o fato roxo que ficaram para a história da moda em 1999. “Olhem o que encontrámos”, escreviam na legenda da imagem onde surgem sentados em dois tronos de mãos dados.

E não demorou até que os fãs reagissem. “Porque é que isto ainda parece tão icónico como da primeira vez”, comenta uma utilizadora no Instagram. E outro acrescenta: “Esta é a única monarquia que reconheço. Feliz aniversário.” Há quem vá mais longe e elogie que “David Beckham é o único homem que consegue usar com classe um fato roxo”.

Nas histórias de Instagram, Victoria Beckham partilhou os bastidores do momento em que ambos voltaram a vestir as peças desenhadas por Antonio Berardi há 25 anos. “Aqui estou eu passados 25 anos, ainda o adoro”, diz a designer de moda, enquanto se mostra ao espelho com o vestido acetinado. Já para David Beckham não terá sido tão fácil voltar a usar o mesmo fato e outro vídeo mostra o antigo futebolista a apertar as calças com esforço, antes de vestir o colete que quase se rompe. “Consegui. Estou cá dentro”, celebra.

A história de amor de David e Victoria Beckham recua até 1997, quando a imprensa britânica começou a escrever sobre um possível namoro da Posh das Spice Girls com um dos futebolistas mais badalados de então. Sabe-se que se terão conhecido quando a cantora foi ver um dos jogos de futebol do Manchester United e, menos de um ano depois, em Janeiro de 1998, anunciaram o noivado.

Alguns meses antes do casamento, Victoria e David tiveram o primeiro filho, Brooklyn. A cerimónia de casamento na Irlanda foi reservada apenas para 29 convidados, com a noiva a usar um vestido em cetim assinado pela famosa designer Vera Wang.

Os icónicos visuais roxos (o bebé Brooklyn também usou um igual) foram usados na festa para a qual foram convidadas mais de 200 pessoas, incluindo celebridades como Elton John, as restantes Spice Girls ou os colegas de equipa de Beckham Gary Neville ou Ryan Giggs. Em 2021, a criadora de moda falou sobre os fatos que usaram para cortar o bolo, em que usaram uma espada. “Na altura, parecia-nos uma boa ideia. Era uma ingenuidade. Não sabíamos nada sobre moda. Estávamos apenas a divertir-nos, o que, para ser sincera, é mais ou menos assim que deve ser”, recordou, no The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Ao longo dos últimos 25 anos, a relação foi-se mantendo estável, passando apenas por uma crise quando, em 2003, David Beckham foi jogar para o Real Madrid, em Espanha. Victoria nunca escondeu não ter gostado da experiência e chegou a noticiar-se o que dizia sobre o país: “Cheira a alho.” Aliás, demorou até aceitar a mudança e a deixar a casa da família em Londres, ao mesmo tempo que a imprensa espanhola falava de uma suposta amante de Beckham, Rebecca Loos.

O caso nunca foi confirmado e a dupla Beckham manteve-se unida, com quatro filhos: depois de Brooklyn, tiveram Romeo, Cruz e Harper Seven. Recentemente, recordaram essa crise na série da Netflix sobre a carreira do futebolista. “A Victoria é tudo para mim, vê-la sofrer foi muito difícil”, confessou um emocionado Beckham às câmaras.