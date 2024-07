Taxa de juro mista atinge recorde de 76% nos novos empréstimos à habitação em Maio

Peso da taxa variável, associada à Euribor, no stock de crédito para compra de casa cai para 72% quando era quase 100% no final de 2022.

Os novos empréstimos à habitação a taxas variáveis, ou seja, associados às Euribor, passaram definitivamente a ser uma minoria, quando há cerca de dois anos e meio representavam mais de 95%. Em Maio, 76,3% dos novos empréstimos foram realizados a taxas mistas, regime em que há um período inicial de taxa fixa, passando depois a variável, a percentagem mais elevada de sempre.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), a percentagem de novos contrato a taxa variável caiu abaixo de 20% (19,5%), o valor mais baixa de sempre, e a taxa totalmente fixa durante o contrato manteve-se praticamente residual, nos 4,2%.

Esta mudança é explicada pela forte subida das taxas Euribor em 2022 e 2023, e a uma maior oferta de taxas mistas por parte das instituições financeira.

Com o crescimento da opção de taxa mista, que desde Setembro de 2023 ficou acima dos 50% das novas operações, o stock de empréstimos concedidos a particulares para habitação própria permanente também está a sofrer uma alteração profunda. Os contratos a taxa mista já representam 24% do total de créditos à habitação existentes em Maio de 2024, quando em Dezembro de 2022 representavam apenas 6,4%.

A taxa de juro média dos novos empréstimos diminuiu 0,02 pontos percentuais em Maio, fixando-se em 3,61%.

Incluindo renegociações de contratos realizada no mesmo mês, ou seja, do conjunto das novas operações é mais elevada, mais ainda assim caiu pelo oitavo mês consecutivo, a passar de 3,74%, em Abril, para 3,71% em Maio. A diferença de valores é explicada pelo facto da taxa média a que foram feitas as renegociações ser bem mais elevada e até ter subido 0,02 pontos percentuais em Maio, para 4,06%.