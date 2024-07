A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) cancelou 1,8 milhões de euros em benefícios fiscais a empresas sediadas em Portugal ao longo de 2023 pelo facto de as sociedades em causa terem dívidas ao fisco. O balanço é feito no relatório de combate à fraude relativo ao ano passado, entregue pelo Governo no Parlamento no final da semana passada.

