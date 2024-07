Mbappé e Ronaldo: um longo caminho de admiração

O avançado francês e o capitão português voltam a encontrar-se em campo, esta sexta-feira, nos quartos-de-final do Euro 2024. Por trás da rivalidade do confronto, há uma longa história de admiração.

Em qualquer continente, mesmo que não saibam onde fica este pequeno pedaço de terra, há uma figura portuguesa incontornável: Cristiano Ronaldo. Dificilmente encontramos um país em que não se conheça o nome do atleta, admirado por milhões, dos mais jovens aos mais velhos apaixonados pela "bola". Não choca, portanto, que um dos seus fãs fosse um pequeno rapaz francês. Talvez menos previsível fosse o facto de esse mesmo rapaz se tornar o enorme Kylian Mbappé.

Mbappé passou de um pequeno quarto em Bondy, França, forrado com posters do ídolo, aos relvados partilhados com ele, o sonho de muitos. Nesse mesmo quarto, um dia posou para assinalar a sua ida para as camadas jovens do Mónaco. Muito antes de viajar para o Parque dos Príncipes, do qual seria jóia real até há pouco tempo, conseguiu conhecer Cristiano Ronaldo.

A 8 de Dezembro de 2009, um Mbappé de apenas 10 anos foi com a mãe até Marselha, ver o jogo da equipa local contra o Real Madrid para a Liga dos Campeões. No final do jogo, depois da vitória dos "merengues", achou que não teria oportunidade de conhecer o ídolo. Jean-Charles de Bono, percebendo a tristeza da criança, conseguiu o tão esperado encontro. Segundo A Bola, Bono foi convidado por Mbappé para ver o confronto entre as estrelas, esta sexta-feira, em Hamburgo.

Zinedine Zidane, ex-futebolista francês, também reparou cedo no pequeno Mbappé e convidou-o a visitar Valdebebas, o centro de treino do Real Madrid. A visita guiada permitiu-lhe estar novamente com o seu herói: na altura um CR7 com 29 anos. Nesse dia, tirou uma fotografia com aquele que, para si, é "o melhor do mundo". A imagem voltou a aparecer a propósito da ida do francês para o Real Madrid.

"Planeio a minha carreira desde que me lembro, quero ter uma carreira como a de Cristiano Ronaldo". "É o meu ídolo, a sua capacidade de trabalho inspira-me constantemente". "Quando Ronaldo joga alegra todos os que o vêem e isso aconteceu comigo durante anos". "É uma questão de respeito, não posso comparar-me a ele. Jogadores como ele há poucos". Estas foram só algumas das inúmeras vezes que Mbappé, em entrevistas e conferências de imprensa ao longo dos anos, elogiou o avançado português. Uma ou outra vez, conseguiu dirigir os comentários directamente ao seu herói.

A 11 de Dezembro de 2022, Cristiano Ronaldo deixou um texto emocional na sua página de Instagram. Neste, assinalava o final da jornada portuguesa no Mundial no Qatar. Rapidamente, o discípulo deixou o seu comentário encriptado: o emoji de uma cabra. O símbolo é comummente usado no meio desportivo para falar de algo ou alguém que é o melhor de todos os tempos. Isto porque a frase "Greatest of all time", "melhor de todos os tempos" em inglês, forma a sigla GOAT que, no mesmo idioma, significa cabra.

Os comentários não foram sempre unilaterais. Ronaldo também demonstrou apoio e admiração pelo camisola 10 da selecção francesa quando este recorreu à sua conta de Instagram para anunciar que ia, depois de muita especulação, finalmente, para o Real Madrid. "É a minha vez de olhar. Ansioso para te ver a iluminar o Bernabéu. Hala Madrid", escreveu.

A mensagem de força tornou-se rapidamente o comentário com mais gostos na história da rede social.

Os dois atletas já tiveram algumas oportunidades para partilhar o relvado, mas talvez nenhuma tenha uma carga tão emotiva como a que nos espera na próxima sexta-feira, nos quartos-de-final de um Europeu que, assumidamente, será o último do CR7. Apesar de ambos envergarem as camisolas do seu país e as quererem levar o mais longe possível, ainda houve margem para o francês continuar a demonstrar adoração.

Em conferência de imprensa esta quinta-feira, Mbappé, sobre o reencontro confessou: "É uma honra, toda a gente sabe a admiração que sempre tive pelo Cristiano. Já nos defrontámos algumas vezes e estamos sempre em contacto, ele dá-me conselhos, ajuda-me. Aconteça o que acontecer, será sempre uma lenda."

Sobre inveja e eventuais passagens de testemunho, com o mesmo respeito que sempre demonstrou, sublinhou a necessidade de "saber apreciar o que Ronaldo foi e o que é: um grande jogador." "Admiro a grandeza dele, é único e marcou a história. O currículo fala por si, reinventou-se vezes sem conta. Tenho a sorte de ter a oportunidade de jogar no Real Madrid e espero escrever história lá, mas não vou escrever mais um capítulo na história do Cristiano", continuou. Ainda assim, com sede de vitória e apesar da admiração, não deixou de expressar o desejo de que, sexta-feira, "não seja Ronaldo a sorrir".

Só um pode passar às meias-finais do Euro 2024: mestre ou discípulo. O jogo será transmitido às 20h na TVI.