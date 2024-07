Deschamps e o jogo com Portugal: “Países Baixos e Bélgica foram prudentes”

Calmo e cauteloso, foi assim que Didier Deschamps se apresentou nesta quinta-feira, na conferência de imprensa de lançamento do Portugal-França, relativo aos quartos-de-final do Euro 2024, em Hamburgo. O seleccionador francês deixou elogios ao adversário, lembrou que também tem uma convocatória recheada de jogadores de topo e que fisicamente estarão preparados.

Portugal foi forçado a um prolongamento diante da Eslovénia, a França só nos últimos minutos resolveu a questão diante da Bélgica. Que impacto está a ter o torneio na condição física dos franceses? “Eles estão bem fisicamente. Optimizámos a recuperação face ao último jogo, já se passaram alguns dias. Quem jogou teve direito a dois dias em recuperação. No plano físico, não teremos problemas”, assinalou o seleccionador gaulês.

Lamentando que nem sempre a eficácia na finalização tenha acompanhado a produção ofensiva da equipa, Deschamps não se mostra muito preocupado com a questão da posse de bola e, em particular, de Portugal ser uma equipa com índices superiores nesse capítulo. Até porque a posse, por si só, não ganha jogos.

“A equipa de Portugal tem essa capacidade de posse e prefere atacar do que defender, naturalmente. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. A equipa dos Países Baixos e da Bélgica também tinham essa matriz e contra nós foram mais prudentes. Será que Portugal vai ser igual? Vamos ver se vão apresentar uma defesa a três, a quatro, têm várias opções, mas procuraremos ter as armas necessárias para nos impormos ao adversário”.

Seja Kylian Mbappé, seja Antoine Griezmann, o técnico destaca que será fundamental contar com todos a alto nível, mesmo os que têm passado mais tempo no banco. "Temos de ter todos os jogadores no máximo porque Portugal tem muita qualidade”, atesta, rejeitando comparações entre este adversário e o que venceu o Euro 2016, no Stade de France.

“Portugal sempre foi uma equipa forte. Quando começou a competição fazia parte dos favoritos e tem legítimas ambições a ser campeão da Europa, mas estamos no quartos-de-final e os melhores estão aqui”, lembra, sem embarcar em grandes considerações sobre Cristiano Ronaldo. “Sempre foi uma ameaça. Ele tem essa capacidade, essa motivação de ganhar, de decidir, de marcar golos. Mesmo que esteja mais velho, continua a ser um grande competidor”.

Dizendo-se imune às críticas, que sempre fizeram parte do quotidiano, quer como jogador, quer como treinador, Didier Deschamps nota que os jogos entre as duas selecções têm sido sempre equilibrados e resume a ideia numa frase: "Há muita qualidade do lado de Portugal como há do nosso lado”.