Ainda é possível celebrar Abril com Fausto, ouvindo-o

Embora a saúde de Fausto não lhe tenha permitido cantar nos 50 anos do 25 de Abril, ainda podemos celebrá-los com ele, vivíssimo nas suas canções.

Já muito se falou e escreveu acerca de Fausto Bordalo Dias desde que fomos surpreendidos pela notícia da sua morte (1948-2024); do homem, da música, do cidadão atento às coisas da política e às convulsões do mundo. Ainda assim, há sempre coisas sobre as quais pairam entendimentos diversos, dúvidas ou mesmo interpretações díspares. Uma delas é o nome. Conhecemo-lo por Fausto, mas na família tratavam-no por Carlos (o seu nome completo é Carlos Fausto Bordalo Gomes Dias). Nos discos, enquanto aparecia só Fausto na capa, começou a dada altura a surgir o nome Fausto Bordalo Dias no interior e na assinatura das canções.