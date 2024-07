Sexta na TV: Os Sheiks, um amigo imaginário e o Portugal x França

CINEMA

Ocean’s Eleven - Façam as Vossas Apostas

Cinemundo, 21h

Depois de Erin Brockovich e Traffic - Ninguém sai Ileso, Steven Soderbergh reinventou em 2001 Os Onze do Oceano, filme realizado em 1960 por Lewis Milestone e protagonizado por Frank Sinatra. Esta é a história de onze criminosos encabeçados por Danny Ocean (George Clooney) que decidem roubar uma série de casinos em Las Vegas, na noite de um combate de boxe que decorre no ringue de um dos hotéis-casinos daquela cidade. A equipa dos assaltantes não podia ser mais heterogénea: inclui um perito em munições, um jogador de blackjack, um especialista em electrónica, um carteirista inexperiente e um contorcionista circense, entre outros. O grande magnata dono dos casinos é Terry Benedict (Andy García) - por coincidência ou não, o homem com que Tess (Julia Roberts), a ex-mulher de Danny Ocean, está prestes a casar. Como tal, o golpe não pretende apenas desfalcar o magnata em milhões, mas também roubar-lhe a noiva. No elenco, Brad Pitt, Matt Damon, Elliott Gould, Bernie Mac ou Don Cheadle. Deu origem a duas sequelas de Soderbergh, que passam nas próximas sextas-feiras, e um spin-off de Gary Ross.

Diamantes Negros

RTP2, 22h58

Amadou e Moussa nasceram no Mali, têm 15 anos e são amigos desde sempre. Apaixonados por futebol, anseiam por cumprir o maior sonho das suas vidas: serem futebolistas reconhecidos mundialmente e darem às suas famílias uma vida confortável. A oportunidade surge quando são abordados por um “olheiro” que lhes oferece um contrato para poderem estudar numa prestigiada escola de futebol na Europa. Deixando tudo para trás, rumam então a Espanha, crentes que chegou o momento de mostrarem o que valem. Se, ao princípio, tudo parece correr como planeado, depressa descobrem que, para quem os contratou, eles não são mais do que mercadoria que tem de tornar-se rentável. Habituados a uma vida simples, os jovens Amadou e Moussa vêem-se perdidos num mundo que lhes é totalmente estranho, descobrindo, da pior maneira possível, o lado mais negro do desporto que sempre veneraram. Um filme escrito e realizado pelo espanhol Miguel Alcantud.

DOCUMENTÁRIO

Sobre L’Adamant

TVCine Edition, 22h

Estreia. Urso de Ouro no Festival de Berlim em 2023, este documentário realizado por Nicolas Philibert (A Cidade Louvre, Ser e Ter) segue pacientes, médicos e cuidadores do Adamant, um centro psiquiátrico a funcionar num edifício flutuante implantado sobre as águas do rio Sena, em Paris. Explorando as diferentes percepções do que é a saúde mental e o seu tratamento, o espectador vai acompanhando o dia-a-dia dos vários pacientes na sua relação com o mundo exterior.

MÚSICA

Sheiks com Cobertura

RTP Memória, 15h54

Em 1980, os Sheiks, a banda de rock dos anos 1960 composta por Carlos Mendes, Fernando Chaby, Jorge Barreto e Paulo de Carvalho, que acabou no fim dessa década e voltou em 1979, foram os anfitriões de um peculiar programa de televisão. Uma ideia de Artur Semedo apresentada por Júlio Isidro, era um talk show com eles como anfitriões.

INFANTIL

The Imaginary

Netflix, streaming

Estreia. A pequena Amanda tem um amigo imaginário, Rudger. É um rapaz que só ela consegue ver e é com ele que vive as suas aventuras. Certo dia, o rapaz encontra-se sozinho, sem ela, numa terra feita de pessoas imaginárias como ele e que foram esquecidas, e é aí que tudo se complica. Este filme anime desenhado à mão é baseado no livro de A.F. Harrold, ilustrado por Emily Gravett, saído em 2014. É uma produção do Studio Ponoc, o estúdio de animação fundado por Yoshiai Nishimura, o ex-produtor do Studio Ghibli, em 2015.

DESPORTO

Ciclismo: Volta a França

RTP2, 14h30

Chega à sétima etapa a edição deste ano do Tour de France, desta feita com os 25 quilómetros entre Nuits-Saint-Georges e Gevrey-Chambertin.

Futebol: Portugal x França

TVI, 19h50

Directo. Nos quartos de final do Euro 2024, Portugal, que a tanto custo lá ganhou, nos penalties à Eslovénia, defronta a França.