Ivan van Kalmthout deixa de ser director artístico do São Carlos

A comissão de serviço do holandês Ivan van Kalmthout como director artístico do Teatro Nacional de São Carlos “cessa hoje, por acordo”, informa um comunicado do Conselho de Administração do OPART - Organismo de Produção Artística, E. P. E. enviado esta noite ao PÚBLICO depois de o jornal ter tentado confirmar a notícia da demissão do director artístico junto do ministério da Cultura e do Teatro Nacional de São Carlos. Não foram dadas mais explicações.

Ivan van Kalmthout era director artístico do Teatro Nacional de São Carlos, desde 1 de Julho de 2023, tendo sucedido a Elisabete Matos. Foi escolhido por concurso e o seu mandato terminaria a 30 de Junho de 2027.

“A actividade artística do Teatro Nacional de São Carlos, nomeadamente a preparação e apresentação da temporada 2024-2025, prosseguirá com a maior serenidade, dando cumprimento às respectivas obrigações de serviço público”, acrescentam, explicando que foi dada esta quinta-feira nota da cessação ao gabinete da ministra da Cultura.

Nesta nota explicam ainda que nos termos do disposto no número 10 do artigo 15.º dos Estatutos do OPART, que tutela conjuntamente o São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado, “em caso de (…) vacatura do cargo antes da data prevista para o termo do mandato, os directores artísticos podem ser designados, interinamente e sem concurso, por despacho do membro do Governo responsável pela área da cultura, pelo período máximo de 12 meses. “

Nesse prazo, acrescentam, o conselho de administração do OPART, E. P. E. e a ministra da Cultura devem iniciar e concluir novo concurso.