Do Fundo do Coração, Histórias de Bondade e outras estreias para esta semana

Las Vegas, 4 de Julho. Frannie (Teri Garr) e Hank (Frederic Forrest) comemoram cinco anos de relação com uma troca de prendas - ela oferece-lhe um cruzeiro a Bora-Bora, ele revela-lhe que acabou de pagar a casa. O problema é que ambos usaram o dinheiro que tinham em comum, o que acaba numa violenta discussão.



Os dois seguem caminhos separados e acabam por se cruzar com outras personagens: Hank marca encontro com Leila (Nastassja Kinski), uma bela equilibrista do circo; Frannie conhece o sedutor Ray (Raul Julia), com quem se envolve amorosamente. Mas, na manhã seguinte, Hank tenta convencer Frannie a voltar para casa.



Nomeada para os Óscares de 1983 nas categorias de melhor banda-sonora e música (Tom Waits), Do Fundo do Coração é uma fantasia romântica em tom de opereta cuja produção faustosa (de 25 milhões de dólares)​ deixou o realizador Francis Ford Coppola à beira da ruína.



A versão que será agora exibida nas salas, a que Coppola deu o subtítulo Reprise,​ é mais curta (93 minutos) e conta com Digital 4K.

Três histórias ligadas por uma personagem comum e com os mesmos actores a assumirem papéis distintos. Na primeira, conhecemos Robert, um homem habituado a seguir à risca as ordens de Raymond, o seu chefe. Um dia, Raymond diz-lhe para assassinar um homem conhecido pelas iniciais R.M.F. Num primeiro momento, Robert recusa-se. Mas a sua vida desmorona quando Sarah, a sua mulher, desaparece misteriosamente. Na segunda, Daniel, um agente das autoridades, tenta lidar o melhor que pode com o estranho comportamento de Liz, a mulher, que parece outra pessoa desde que sofreu um acidente que quase lhe tirou a vida. Na última, conhecemos Emily e Andrew, dois membros de um culto religioso que buscam alguém capaz de ressuscitar os mortos.

Estreada no Festival de Cannes, uma antologia com quase três horas de duração que combina comédia, drama e surrealismo realizada por Yorgos Lanthimos, que a escreveu juntamente com Efthimis Filippou, também co-argumentista de Canino (2009), Alpeis (2011), A Lagosta (2015) e O Sacrifício de um Cervo Sagrado (2017).

O elenco inclui Emma Stone (na sua quarta colaboração com Lanthimos), Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

Estreado em Maio de 2024 no Festival de Cinema de Cannes, este é o primeiro capítulo de um épico dividido em duas partes sobre a conquista do Velho Oeste americano. A narrativa, que abrange um período de 15 anos com a Guerra Civil (1861 e 1865) pelo meio, segue várias personagens e aspectos da colonização dos EUA.

Realizado por Kevin Costner, que também produz, protagoniza e escreve o argumento em parceria com Jon Baird, Horizon: Uma Saga Americana reflecte o fascínio continuado de Costner com o western, que dura desde Silverado (realizado por Lawrence Kasdan em 1986), e continuou na sua estreia na realização, com o oscarizado Danças Com Lobos, assim como, mais recentemente, na série televisiva Yellowstone, criada por John Linson e Taylor Sheridan e por ele protagonizada.

No elenco estão os actores Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Will Patton, Tatanka Means, Owen Crow Shoe, Ella Hunt, Jamie Campbell Bower e Thomas Haden Church. A segunda parte da história será estreada em Agosto.

Co-escrita, realizada e protagonizada por Tarek Boudali, esta comédia francesa continua a história de Rayanne, um agente da polícia pouco desenvolto que, depois de muitas atribulações, provou o seu valor em Herói em 30 Dias (2020).

Desejoso por entrar nos serviços secretos, apesar de chumbar consecutivamente nos testes de aptidão, Rayanne encontra a oportunidade da sua vida numa desgraça da sua vida real: quando é contactado por um cartel de drogas mexicano que o informa que a sua avó foi sequestrada em Cancún. Segundo o que lhe é dito, ela só será libertada se ele conseguir roubar e entregar-lhes duas valiosas esmeraldas, no prazo máximo de três dias.



Sem poder contar com as autoridades francesas, que continuam a descredibilizá-lo, ele contará com a ajuda de um punhado de amigos íntimos que, nessa operação de resgate, seguirão com ele até ao México, e depois até aos Emirados Árabes Unidos.

Um filme de animação que segue um grupo de alunos do secundário fanáticos por futebol cujo maior sonho é pertencer à Seleção de Futebol do Japão e competir no Campeonato do Mundo.

Nagi Seishiro e Mikage Reo, dois jogadores exímios, recebem um convite para o projecto Blue Lock, onde vão treinar ao lado dos melhores. A honra é grande e a pressão ainda maior pois eles sabem que, se não derem tudo por tudo, serão eliminados do programa e as suas carreiras estão terminadas.

Com realização do japonês Shunsuke Ishikawa, esta é uma adaptação anime do manga Blue Lock -Episode Nagi- da série principal Blue Lock escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura.

