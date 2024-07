Festival literário “mais bonito do país” começa nesta quinta-feira

Além do que é comum num encontro literário, há conversas durante passeios de barco, festas nas aldeias, uma maratona de leitura que dura 24 horas e um roteiro nocturno com “histórias malditas”.

Escrever um postal e dirigi-lo a alguém é um dos convites que a 12.ª edição da Maratona de Leitura da Sertã faz aos participantes. Os postais disponíveis foram concebidos por Agostinho Santos, sob o mote do encontro deste ano “Resistência e Liberdade”, e serão depois enviados aos destinatários, via CTT.

Esta é mais uma das originalidades de um festival que se realiza entre 4 e 6 de Julho, nasceu com 24 horas a ler, mas a que se foram juntando mais e mais actividades. No entanto, mantém-se a matriz identitária, continuando a leitura em voz alta a ser “a rainha da festa”. Este ano, antes de todas as sessões, haverá a leitura de um breve texto relacionado com o que se vai passar a cada momento.

A organização não tem dúvidas de que é “o festival literário mais bonito de Portugal”. Justifica-o assim: “Percorre este lindo território em torno da Sertã. Levamos as pessoas a lugares únicos das nossas dez freguesias, ficam a conhecer o Zêzere. Escolhemos sítios onde a natureza sempre nos espanta”, diz Ana Sofia Marçal, coordenadora da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, que organiza a maratona em conjunto com Rui Lopes, consultor da Câmara Municipal da Sertã.

“A maratona tem uma componente turística muito forte. Temos conhecimento de várias pessoas que depois de virem ao festival escolheram a Sertã para passar férias.” Fala também da informalidade do festival e recorda: “Um dos participantes no ano passado estava a assistir a uma conversa sobre livros no Cabril e a meio deu um mergulho no rio. Depois, com naturalidade, voltou para a assistência. Isto só pode acontecer aqui.”

Foto “A maratona tem uma componente turística muito forte", diz a organizadora Ana Sofia Marçal DR

Quando as actividades não são ao ar livre, escolhem “edifícios bonitos, importantes e com história”. Têm a preocupação de que “em todos os dias haja programação para todas as pessoas e para todas as idades”, aliando “cultura erudita e cultura popular”. Ana Sofia Marçal gosta de dizer que este encontro também é “para as pessoas que ainda não sabem que gostam de ler”.

A abertura oficial da maratona é nesta quinta-feira às 21h30, no Cineteatro Tasso, onde se pode assistir a um momento musical por alunos do Pólo Educativo da Sertã do Conservatório de Música de Coimbra, à entrega dos prémios aos vencedores da 4.ª edição do Concurso Nacional de Leitura em Voz Alta, a leituras no âmbito do curso “A escrita e o texto”, conduzido por Gonçalo M. Tavares, e à apresentação do documentário Sertã — Terra de Tradições, Baile e Trabalho, com curadoria também de Gonçalo M. Tavares.

Esta edição conta com nomes de diferentes áreas, como Álvaro Laborinho Lúcio, Ana Cristina Silva, António Mota, José Pacheco Pereira, Patrícia Reis, Pedro Lamares, Rui Spranger, Stênio Gardel, entre outros, e apresenta projectos que misturam música e poesia, como Os Poetas (Rodrigo Leão, Gabriel Gomes e Miguel Borges), Mecânica Vocabular (João Morales e Hernâni Faustino, contrabaixista) ou o Recital de Poesia e Harpa (André Gago e Emanuela Nicoli).

Poesia na rua

Passeios pedestres na companhia de escritores também fazem parte da programação da Maratona de Leitura, na linha de valorizar a natureza e realçar a beleza da região. No dia 6 de Julho às 08h30, os participantes reúnem-se em Pedrógão Pequeno e serão guiados pelo escritor e editor Jorge Reis-Sá, que é formado em Biologia.

Na vila, será servida Poesia à la Carte. “A Chef Andantinni tem propostas poéticas para todos. Escolha do cardápio um poema e deguste-o nesta esplanada ao ar livre”, convida a Andante Associação Artística, que vai estar a 6 de Julho às 11h00 na Rua de Proença-a-Nova e às 16h30 no recinto da Feira do Livro (Casa da Cultura da Sertã).

A biblioteca também sai à rua, ao encontro dos leitores: crianças, jovens e adultos. Parte do acervo de livros da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes estará durante os três dias na Alameda da Carvalha (Junta de Freguesia da Sertã). Um convite para que todos leiam, com a coordenação do promotor de leitura Maurício Corrêa Leite.

Foto Parte do acervo de livros da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes estará na rua durante os três dias (Alameda da Carvalha) DR

A 5 de Julho, às 02h00, Rui Lopes dirige um roteiro nocturno pelas ruas de Pedrógão Pequeno, “Histórias malditas de uma vila milenar”. Convite: “Nas ruas, travessas e becos da vila de Pedrógão Pequeno escondem-se histórias e estórias malditas: um pelourinho amaldiçoado, uma ponte armadilhada, um monte mágico, mouras encantadas e até uma prisão disfarçada de capela. Atreva-se neste passeio fora de horas.”

Festas nas aldeias com contadores de histórias, leituras em estabelecimentos fabris e outros, oficinas de escrita e de ilustração, exposições, lançamentos de livros, jogos, música e dança compõem ainda a programação do festival, tudo com entrada livre.

“Tão depressa estamos num encontro com escritores no meio da natureza, como a seguir lemos em voz alta dentro de uma serração. Quem vem à Maratona de Leitura sabe que pode esperar o inesperado”, escreve-se no programa, e Ana Sofia Marçal acrescenta: “Venham à Sertã porque vão viver uma experiência diferente. Há muitas possibilidades.”

A Maratona de Leitura deste ano tem 90 convidados, mais de 80 actividades, vai a 40 lugares do concelho e a 23 aldeias. No ano passado, contando as presenças nas várias sessões e actividades, houve 6 mil pessoas a assistir, segundo números da biblioteca.

A encerrar o festival, na noite de 6 de Julho, “ocupa-se” o castelo, como habitualmente. Às 21h30, “Contos e leituras marinadas em canções dispersas”, com Jorge Serafim e Fernando Pardal, e às 22h45 “Puxa! Tenhamos fezes no futuro”, um espectáculo de stand-up poetry, do Colectivo R.I.R. (Rui Spranger, Isaque Ferreira, Renato Filipe Cardoso). “Mesmo quem acha que não gosta de poesia vai divertir-se”, conclui a coordenadora da biblioteca.

Quem ainda tiver energia pode depois continuar a festa no Bar do Clube da Sertã (das 00h30 à 04h00). São as Letras Dançantes, com o DJ Vu.