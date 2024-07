O Sena está limpo para os Olímpicos, mas fezes e chuva podem mudar a situação

Os últimos testes realizados revelaram que o rio Sena está, finalmente, apto para receber as provas e cerimónia de abertura olímpicas. No entanto, há factores que podem inverter a situação.

Pela primeira vez em vários anos, as análises bacteriológicas feitas às águas do Sena são favoráveis à realização de provas de triatlo e natação em águas abertas. A notícia da salubridade da água é um bom sinal para a intenção de realizar, no rio, competições olímpicas e a cerimónia de abertura de Paris 2024.

"A qualidade da água do Sena, medida ao longo de seis dias, melhorou e está em conformidade com os limites definidos pelas directivas europeias em quase todos os quatro pontos de análise", referiram nesta quinta-feira a autarquia e o governo regional no seu boletim semanal, citados pela Lusa.

Como justificação da melhoria súbita, estas duas entidades destacaram o tempo soalheiro dos primeiros dias de Verão, que compensou o caudal registado, "quatro a seis vezes superior" ao habitual nesta altura do ano na capital francesa. Não tiraram mérito, contudo, "ao trabalho realizado no âmbito do plano de melhoria da qualidade da água do Sena", em vigor desde 2016.

A leitura foi feita entre 24 de Junho e 2 de Julho em quatro locais de amostragem, sendo que a concentração da bactéria fecal Escherichia coli está abaixo dos limites regulamentares, igualmente aceites pelas federações internacionais de triatlo e natação. A 18 de Junho, os valores de presença de matéria fecal eram 10 vezes superiores aos níveis aceitáveis.

No entanto, a situação pode piorar de forma igualmente rápida. Na eventualidade de precipitação intensa, o rio poderá ser afectado pelas águas não tratadas, uma mistura de chuva e esgoto. Ademais, em várias redes sociais, como forma de protesto pelos custos avultados de limpeza do Sena, há um movimento que pretende convencer as pessoas a defecarem no rio.

A defecação conjunta esteve para acontecer a 23 e a 30 de Junho, datas em que alguns políticos pretendiam nadar no rio para demonstrar que este estava limpo. Como, afinal, não estava e as datas eram demasiado próximas das eleições francesas, o mergulho e o cocó colectivo foram adiados.

As autoridades pretendem evitar a poluição do Sena através das estruturas de retenção inauguradas antes dos Jogos Olímpicos. Porém, não há garantias absolutas de que essas infra-estruturas sejam suficientes.

O "plano B" consiste em adiar os testes por alguns dias, mas não alterar o local das competições. E, se não se mudar o local, o que farão os atletas portugueses?

Para responder a esta pergunta o PÚBLICO falou com José Gomes Pereira, director de Medicina Desportiva do Comité Olímpico Português. "Caso se realizem as provas no Sena, precisamos de ter acesso aos resultados das análises para, assim, prepararmos e protegermos os nossos atletas, se necessário, com agentes anti-infecciosos de nível cutâneo", explicou.

Num cenário em que haja níveis considerados perigosos, o director de Medicina promete que serão "tomadas medidas". "Mas não acredito que sejam tomadas somente pelo Comité Olímpico Português. Se chegar ao ponto de impedirmos um atleta de participar numa prova porque constitui um perigo para a saúde, isso dará lugar a um debate mais alargado, com os directores clínicos de outras delegações."

Sobre a posição do Comité australiano, que pretende deixar nas mãos dos atletas a decisão de nadar ou não nadar nas águas do Sena, diz ser "defensável". "No fundo, os atletas são adultos e se quiserem correr esse risco, podemos ver com o chefe de missão como proceder. No entanto, o departamento clínico não se pode alhear completamente da sua responsabilidade de proteger o atleta", explicou José Gomes Pereira.

O rio Sena será um dos principais palcos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, pois além de acolher as cerimónias de abertura e encerramento, deverá também receber as provas de triatlo, para triatlo e natação de águas abertas. Os Jogos Olímpicos realizam-se entre 26 de Julho e 11 de Agosto. com Lusa