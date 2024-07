Ciclo Cinema na Vinha traz filmes, provas de vinhos e gelados de Alvarinho

O ciclo Cinema na Vinha acontece até 10 de Agosto na Casa dos Vinhos Verdes, no Porto, e em 11 quintas da região dos Vinhos Verdes. Este ano, a iniciativa homenageia o cinquentenário do 25 de Abril.

A partir de hoje, 3 de Julho, e até 10 de Agosto, o ciclo Cinema na Vinha volta aos jardins da Casa dos Vinhos Verdes, no Porto, e a onze quintas da região dos Vinhos Verdes, com 21 sessões no programa.

O ciclo, promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), inclui também provas de vinhos e de gelados feitos com as castas mais emblemáticas da região, além de outras actividades de enoturismo.

Para a edição de 2024, a organização decidiu homenagear os 50 anos do 25 de Abril, com filmes nacionais e internacionais sobre a liberdade. “Esta é uma programação cuidadosamente pensada para celebrar a liberdade, a solidariedade e o poder transformador do cinema”, dizem os curadores, Tiago Cunha e Paulo Fernandes, num comunicado enviado ao Terroir. A programação quer ser um "convite à reflexão sobre os valores sociais", com filmes "de diversas latitudes e diferentes géneros", lê-se.

O ciclo arranca às 21h30 de 3 de Julho, nos jardins da Casa dos Vinhos Verdes, no Porto, com Jaime (1999), do realizador António-Pedro Vasconcelos, que morreu em Março. O Meu Belo Sol Interior, de Claire Denis e com Juliette Binoche, Retrato da Rapariga em Chamas, de Celine Sciamma, Chungking Express, de Wong Kar-Wai, e Querido Diário, de Nanni Moretti, são outros dos filmes para ver até 1 de Agosto, de manta estendida no relvado na Casa dos Vinhos Verdes.

Além dos filmes, a programação no Porto inclui sorvetes de Alvarinho, Vinhão, Loureiro e Avesso, criações do chef António Vieira. Os bilhetes, a 10 euros por sessão, incluem também provas de vinhos e a oferta de um gelado.

Em paralelo, o ciclo acontece também entre 6 de Julho e 10 de Agosto em onze quintas da região dos Vinhos Verdes. Aí, cada produtor irá organizar um programa de enoturismo para receber os visitantes.

Entre os cinco filmes escolhidos estão O Último Autocarro, de Gillies MacKinnon, com sessões na Quinta de Santa Cristina, na Adega de Ponte de Lima e na Quinta da Aveleda, Há Festa na Aldeia, de Jacques Tati, com sessões na Casa da Tojeira e na Quinta das Arcas, e Liberdade, de Clara Roquet, na Quinta de Lourosa.

As marcações devem ser feitas directamente com os produtores. Já para as sessões na Casa dos Vinhos Verdes, que têm lotação limitada a 50 pessoas, é necessária inscrição através do website vinhoverde.pt.

Dora Simões, presidente da CVRVV, espera uma procura "significativa", quer para as sessões no Porto, quer para as que terão lugar nas quintas. "No ano em que se assinalam 50 anos do 25 de Abril, quisemos também que o cinema fosse o ponto de partida para uma celebração das diferentes formas de liberdade e uma viagem por realidades culturais distintas. Se o vinho é um elemento agregador, quando associado à arte deve promover novos diálogos."