Três mortos e sete desaparecidos em acidente com barco de pesca ao largo da Marinha Grande

Três pessoas morreram e sete estarão desaparecidas esta manhã depois de uma embarcação de pesca ter virado ao largo das praias de São Pedro do Moel e da Vieira de Leiria, ambas no concelho leiriense da Marinha Grande. O acidente, que envolveu uma embarcação chamada Virgem Dolorosa, com 17 pessoas a bordo, ocorreu a uma milha náutica a Oeste da costa (o equivalente a pouco menos de 1900 metros), entre as duas praias marinhenses, apurou o PÚBLICO junto de fonte da ​Autoridade Marítima Nacional. Dez tripulantes já foram encontrados.

O alerta para o incidente foi dado às 4h33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré e foi registado pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil às 4h44. Numa fase inicial julgava-se que o barco tinha afundado, mas a primeira embarcação salva-vidas a chegar ao local confirmou que continuava à superfície, virada com o casco para cima.

Quatro barcos de pesca conseguiram resgatar oito pessoas no imediato — uma delas já estaria sem vida, duas aparentavam estar em estado de choque e uma queixava-se de dores elevadas. Os sobreviventes, entretanto transportados para o Porto da Figueira da Foz, afirmaram que se encontravam 14 pessoas a bordo, mas essa informação foi considerada "não confiável" por causa do estado de choque em que se encontravam os tripulantes resgatados. Outros dois náufragos foram recolhidos às 6h por uma embarcação auxiliar e transportados para a Nazaré. Entretanto, a Autoridade Marítima Nacional confirmou que seriam 17 (e não 14) os tripulantes no interior do barco no momento em que virou.

As autoridades marítimas activaram uma embarcação da Estação Salva-Vidas da Nazaré para participar nas buscas, apoiada por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa e uma equipa de vigilância aérea, com recurso a drones, do Comando-Local da Polícia Marítima da Nazaré.

Às 7h50 estavam no local 37 elementos e 20 meios de socorro, mas a situação ainda se encontrava "em despacho", com mais meios em trânsito para o teatro de operações. A embarcação adornou num local com 15 metros de profundidade, o que levou à intervenção do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima nas buscas pelos tripulantes desaparecidos.