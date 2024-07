Naufrágio ao largo da Marinha Grande: sobreviventes resgatados por pescadores

Os pescadores a bordo do Virgem Dolorosa, dois indonésios e 15 portugueses, quase todos residentes no concelho da Figueira da Foz, estariam habituados às condições do mar.

As nuvens que ainda se avistavam Figueira da Foz ao início da manhã já se dispersaram, mas não eram as suficientes para condicionar os trabalhos de pesca que a traineira Virgem Dolorosa estaria a executar à hora em que se registou o acidente que resultou na morte de três pescadores, asseguram os trabalhadores concentrados junto ao porto da cidade.

Os pescadores a bordo da embarcação, dois indonésios e 15 portugueses, quase todos residentes no concelho da Figueira da Foz, estariam todos habituados às condições deste mar. Uns mais do que outros: alguns tinham pouco mais de 20 anos, outros estavam na casa dos 60.

A tese do cansaço, por já passar das 4h30 quando a embarcação virou, também não convence. Apesar das altas horas, estes pescadores tinham saído do porto da Figueira da Foz para renderem a equipa que tinha estado a trabalhar até à meia-noite.

O facto de o barco ter virado tão próximo da costa não antecipava problemas dessa natureza: tudo estaria a seguir o rumo habitual de uma noite de pesca. De acordo com o comandante Cervaens da Costa, da capitania do porto da Figueira da Foz, esta embarcação dedicava-se precisamente à pesca costeira e nem sequer estaria sozinha: a cultura da região dita que os barcos se concentrem numa área larga, mesmo trabalhando individualmente, para se estar atento ao sucesso da pesca da concorrência, mas também por motivos de segurança.

Foi graças a essa parceria que o barco virado foi tão rapidamente identificado e os primeiros socorros foram prestados tão rapidamente. Quatro dos barcos naquela área aperceberam-se da falta de uma embarcação e convergiram para o ponto onde a tinham avistado pela última vez. Foi assim que a maioria dos sobreviventes foi resgatada.

As autoridades marítimas ainda não sabem o que estará na origem deste acidente. É possível que uma onda tenha provocado o desequilíbrio da embarcação ou que, com muitos quilos de peixe a bordo, o peso se tenha concentrado só num lado da mesma, fazendo com que esta virasse.

Foto Populares observam os trabalhos de resgate da embarcação de pesca que virou ao largo das praias de São Pedro do Moel e de Vieira de Leiria Carlos Barroso/Lusa

Segundo Cervaens da Costa, as operações de busca estão agora ao cuidado da Polícia Marítima da Nazaré, que trabalhará também com o Ministério Público no inquérito que se abrirá para apurar as circunstâncias do acidente.

As buscas pelos três desaparecidos continuarão nos próximos dois a três dias com o auxílio de mergulhadores da Polícia Marítima, que, durante as operações, recolherá também indícios para apurar a origem do acidente. As autoridades estão agora a estudar as correntes e os ventos para perceber para que lado se podem ter encaminhado os desaparecidos. Neste momento, estima-se que a deriva os possa ter levado mais para Sul da costa da Marinha Grande — e é nessa direcção que os meios se vão concentrar.

Questionado sobre a probabilidade de encontrar os três desaparecidos com vida, o comandante do porto da Capitania admite que as possibilidades encolhem à medida que o tempo passa. Mas recorda que, em Dezembro de 2022, foi possível resgatar com vida um pescador que tinha caído ao mar e sobrevivido longas horas à deriva, agarrado a uma bóia de salvamento. A Figueira da Foz espera agora por um desfecho semelhante.