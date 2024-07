Ministério da Saúde aceitou incluir grelha salarial na negociação com os médicos

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e o Ministério da Saúde chegaram esta quarta-feira a acordo quantos ao protocolo negocial. O gabinete liderado por Ana Paula Martins aceitou colocar na negociação a revisão da grelha salarial, tema considerado fundamental para os médicos. A próxima reunião com esta estrutura está marcada para 17 de Julho.

“Conseguimos chegar a acordo quanto ao protocolo negocial, que inclui os dois temas que já tinham sido referenciados - o SIADAP [sistema de avaliação] e a formação especialmente no âmbito do internato -, inclui a discussão de normas particulares de organização e disciplina do trabalho médico – questões relacionadas com o descanso compensatório, horários, a eliminação de burocracias – e, por fim, as grelhas salariais”, disse ao PÚBLICO o secretário-geral do SIM, depois do final da reunião.

O acordo chegou um pouco mais de um mês depois da primeira reunião com o Ministério da Saúde e representantes das Finanças e da Administração Pública. Mas as negociações vão já começar este mês, adiantou Nuno Rodrigues, explicando que ficou definido que “até ao final do ano” serão discutidos os três primeiros pontos do protocolo negocial.

O primeiro, adiantou, será o relativo à avaliação. “Cerca de 70% dos médicos nunca foram avaliados e 50% estão na primeira categoria da carreira”, lembrou.

Quanto à negociação das grelhas salariais, o prazo acordado para o fim da negociação é 31 de Março do próximo ano. “Mas ficou expresso, no protocolo com o SIM, que qualquer acordo que venha a ser alcançado terá repercussões a 1 de Janeiro de 2025”, salientou Nuno Rodrigues. No final do ano passado, o SIM assinou um acordo intercalar de revisão das grelhas salariais, que rondou os 15%. Na altura a meta definida era um aumento de 30%, como forma de reposição do poder de compra perdido na última década. Serão agora os restantes 15% que pretenderão atingir.