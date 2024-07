Parlamento aprova audição à procuradora-geral da República, Chega foi o único a abster-se

Foram aprovados os requerimentos apresentados pelo BE e pelo PAN com os votos a favor de todos os partidos presentes. A excepção foi o Chega, que se absteve.

O Parlamento aprovou esta quarta-feira os pedidos de audição à procuradora-geral da República, Lucília Gago. Os dois requerimentos, apresentados pelo BE e pelo PAN, foram aprovados esta manhã na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por maioria, com os votos a favor do PS, PSD, CDS e IL e dos respectivos partidos proponentes (BE e PAN). O único partido a abster-se foi o Chega. Livre e PCP não estavam presentes no momento da votação.

Os requerimentos já tinham sido apresentados há precisamente uma semana, mas a votação foi adiada a pedido do Chega.

O PAN tinha sido o primeiro partido a entregar um pedido de audição da procuradora-geral da República no Parlamento para "prestar contas" sobre a aplicação a Lei da Organização de Investigação Criminal e o cumprimento das garantias constitucionais e legais de protecção do segredo de justiça. Já o requerimento do BE pede para ouvir Lucília Gago com urgência sobre o relatório anual de actividades e também para prestar "os esclarecimentos que se revelem necessários", o que terá um carácter obrigatório.

Depois de alguma discussão em relação ao requerimento apresentado pelo PAN, e com a deputada Inês de Sousa Real a sugerir até uma audição à porta fechada, o líder parlamentar do BE, Fabian Figueiredo, fez questão de defender "a sobriedade" do requerimento apresentado pelos bloquistas, distinguindo-o do requerimento do PAN. "Queremos deixar muito evidente esta diferença e o entendimento de que a procuradora-geral da República deve vir à 1.ª comissão nos termos previstos no requerimento", sublinhou Figueiredo.

Já Inês de Sousa Real defendeu o seu requerimento, notando que o documento apresentado pelo partido fala em "convite" e não em obrigatoriedade.

O requerimento apresentado pelo PAN acabou por também ser aprovado, com os votos a favor de todos os partidos presentes e, novamente, com a abstenção do Chega.

Os pedidos de audição chegaram depois da divulgação de escutas que envolvem o ex-primeiro-ministro, António Costa, no âmbito da Operação Influencer, pela comunicação social, o que levou a Procuradoria-Geral da República a abrir um inquérito para investigar fugas de informação.

Audição a ministra da Justiça chumbada

Além do requerimento para ouvir a procuradora-geral da República, foi também votado o pedido de audição urgente da ministra da Justiça, apresentado pelo Chega, a propósito das declarações proferidas acerca da procuradora-geral da República, numa entrevista à rádio Observador.

O requerimento do Chega foi chumbado com os votos contra do PS, PSD, CDS e BE e a abstenção da IL e do PAN. Para justificar o seu voto, o PSD recusou em "alinhar em jogos partidários". Também o PS, pela voz da deputada Isabel Moreira, opôs-se ao pedido de audição da governante por acreditar que há da parte do Chega uma "deturpação" das palavras da tutelar da pasta da Justiça. Além disso, acrescentou a deputada, haverá uma audição regimental à ministra.