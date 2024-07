Caso das Gémeas: a tragédia grega de Marcelo e do Dr. Nuno

Nuno Rebelo de Sousa, arguido no processo do Ministério Público dedicado ao “caso das gémeas”, invocou o seu direito ao silêncio, como vem sendo habitual na comissão parlamentar de inquérito. “Exercerei o meu direito ao silêncio”, frisou o empresário na sua declaração inicial. Todos os deputados se insurgiram contra a posição de Nuno Rebelo de Sousa e até houve ameaça de "participação por desobediência" contra o "Robin dos Bosques da solidariedade".

