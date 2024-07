Ainda sobre o famigerado debate

Na história dos debates presidenciais americanos poucos terão suscitado tamanho unanimismo no veredicto final, como aquele que opôs Joe Biden e Donald Trump no passado dia 27, em Atlanta, Geórgia. Não me recordo nos últimos 30 anos de acontecimento semelhante em confrontos televisivos entre candidatos à Casa Branca. Vou poupar o leitor ao exercício inútil e fastidioso de recuperar tudo aquilo que foi dito e escrito sobre a prestação confrangedora de Biden. Foi um cataclisma de tal magnitude que levou o New York Times a tomar uma posição política e apelar ao Presidente para se retirar da corrida.

