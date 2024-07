Canção (para comissária altamente demitível e programa francamente inócuo)

Em declarações à Lusa, em dezembro de 2023, a comissária, nomeada a 11 de maio de 2021 para preparar o programa das comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís Vaz de Camões, a decorrer a partir de 10 de junho de 2024, declarava estar na expectativa de que “sejam designadas as duas comissões e a estrutura de missão” (previstas pela resolução original) para “começar a trabalhar.” Estas declarações tiveram ampla difusão nos principais jornais e órgãos de comunicação, mas as suas implicações para avaliar o trabalho da comissária foram irresponsavelmente ignoradas. Estar dois anos e meio na expectativa deveria dar direito a um diploma de expectativa ou, pelo menos, a um certificado de curso intensivo não-conferente de grau. É um esforço admirável que há de merecer, em ocasião oportuna, uma condecoração de Estado.

