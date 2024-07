O Faial e outros lugares onde se pode ser feliz (Cabrões incluídos)

Como relaxar

Que a Serra da Estrela tem encantos todo o ano, já ninguém duvida. Muito mais do que um postal de neve, dá-nos boas praias fluviais, miradouros a perder de vista, queijos com primor e outros trunfos da natureza.

Serve também de pano de fundo à Casa de São Lourenço - Burel Panorama Hotel que, a par da estadia em Manteigas, oferece a possibilidade de participar em actividades locais que vão da tosquia das ovelhas à transumância.

Mais para Sul, entre Mafra e a Ericeira, temos a Quinta da Abelheira, um projecto de turismo rural inspirado em pintores portugueses.

Tempo ainda para estabelecer limites no trabalho, aproveitar o tédio e lembrar as brincadeiras de infância.

Por onde andar

Da paisagem vulcânica ao mar vivo, da cosmopolita Horta aos recantos de natureza pura, dos prazeres da mesa ao vinho. Os mundos do Faial dão-nos mundo, assim atesta Luís J. Santos, que diz que vale a pena ver as outras cores da ilha azul, nem que seja a correr.

No mapa nacional temos também passeios de barco em Vieira do Minho, um festival que vai aos terraços de Faro, o Serralves em Luz e Um Eléctrico Chamado Desejo – uma das propostas do Palcos da semana.

Em terras de Espanha, Sousa Ribeiro mostra-nos pueblos adormecidos em Bierzo de ouro e alguns lugares onde ainda se pode ser feliz. A este respeito, e em jeito de homenagem na semana em que nos despedimos de Fausto Bordalo Dias, ficam as notas de Nuno Pacheco sobre a obra eterna que o músico nos deixa.

O que comer

Peixe na grelha, bom vinho, petiscos, fados e fogaças. Alcochete não é sítio de passagem, há que ter a vila como destino e razão da viagem. E a ir, que se aproveite a cozinha-com-espectáculo da Taberna dos Cabrões, que faz sempre o gosto ao palato, seja "gado novo" ou repetente.

Venha ainda uma ronda pelas mesas do Faial, pelo choco de Setúbal (que vai muito além da fritura), pelas primeiras impressões do Vagos Sensation Gourmet, pelo Restaurante S. Gião, templo gastronómico de Moreira de Cónegos, em Guimarães, e pelos Zunzum de Marlene Vieira e BouBou's de Louise Bourrat, ambos em Lisboa.

O que beber

O que faz Vhils numa adega em Favaios? Sem grandes cautelas e muitos pergaminhos de parte a parte, podemos avançar que é obra que vale a pena ver e dá pelo nome de Técnica Ancestral. Mais uma deixa no capítulo das curiosidades: a tradição da cocaria mantém-se viva e pede vinho a condizer.

As experiências de enoturismo com o moscatel da Quinta do Anjo (Palmela) e os néctares da Herdade de Espirra (Montijo), o bar com vinhos da torneira Tão Longe, Tão Perto em Gaia, a Garrafeira Tody de Setúbal e a Feira do Alvarinho em Monção são outras das entradas na carta.

Notas de prova para o Herdade Aldeia de Cima Myndru Branco 2022, "um vinho ancestral e moderno"; os vinhos "cheios de personalidade e categoria" que mostram a essência da Quinta de Ventozelo; e os brancos monocasta da Península de Setúbal.

O que ver

Às salas de cinema chegam, entre outros, One From The Heart - Do Fundo do Coração, uma nova versão da fantasia romântica criada em 1982 por Francis Ford Coppola, e o primeiro capítulo de Horizon: Uma Saga Americana, um épico dividido em duas partes sobre a conquista do Velho Oeste americano, com assinatura de Kevin Costner.

Stevie Van Zandt: Disciple, sobre o guitarrista da E Street Band de Bruce Springsteen que foi também Silvio Dante em Os Sopranos e combateu o apartheid, e I Am: Céline Dion, documentário que mostra o outro lado da estrela musical, prestam contas no pequeno ecrã.

O que ler

Atenta às linhas de Canção do Profeta de Paul Lynch, vencedor do Booker de 2023, e à "densidade poética do quotidiano" de Adélia Prado, distinguida na semana passada com o Prémio Camões, a estante literária inclui os sinais de alerta fotografados por Todd Hido em The End Sends Advance Warning e mais uns quantos títulos a cheirar a novo.

Para as crianças fica um livro que não deixa ninguém de fora e traz um rastro de purpurinas.

Relaxe também por aqui