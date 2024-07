Bibby Stockholm: o debate sobre a imigração não chega ao navio invisível de Portland

É nas traseiras do café Jailhouse, num dos pontos mais altos da ilha rochosa de Portland, que se consegue ter a melhor vista para o porto. Lá ao fundo está também o forte Breakwater e o mar que se confunde com as praias da região Sul da cidade costeira inglesa de Weymouth. No mesmo porto que durante mais de 500 anos acolheu os barcos de guerra da Marinha britânica e de onde zarparam muitos dos navios envolvidos na operação aliada do Dia D, em 1944, decisiva para o desfecho da II Guerra Mundial, estão ancoradas algumas embarcações comerciais e, pelo menos, um navio militar.

