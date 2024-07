“Brexit”? Qual “Brexit”?

1 - Já com a certeza de que Keir Starmer entrará no “número 10” de Downing Street no próximo sábado, as eleições no Reino Unido encerram um período de quase 14 anos de governos conservadores quase sempre ensombrados pela palavra “Brexit.” Antes da vitória de David Cameron, em 2010, nos 13 anos de reinado do New Labour de Tony Blair, o partido político mais antigo do mundo viu fechada a célebre porta negra porque não conseguia entender-se sobre o lugar do Reino Unido na Europa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt