Semana louca nos EUA: pode Biden ser substituído e Trump escapar aos tribunais?

A explosão aconteceu assim que o primeiro debate da campanha para as presidenciais de Novembro nos Estados Unidos terminou: o desespero face à prestação de Joe Biden foi tal que fez cair o tabu do seu afastamento da corrida. E agora? O que pode acontecer no Partido Democrata? Já o Supremo Tribunal norte-americano,​ com seis votos a favor e três contra, afirma que os Presidentes dos EUA podem beneficiar de imunidade contra acusações criminais relacionadas com actos oficiais.

