Oposição moçambicana chateada com Marcelo Rebelo de Sousa

Renamo acusa o Presidente de “envolvimento” nas eleições por se encontrar com o candidato da Frelimo. Chefe de Estado tentou emendar a mão, dizendo-se disponível para se encontrar com os outros.

A Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, acusou na terça-feira o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, de “envolvimento” na pré-campanha eleitoral da Frelimo, por se ter encontrado com o candidato presidencial do partido no poder, Daniel Chapo.

“A Renamo, surpreendida, manifesta o seu desagrado sobre este acontecimento e lamenta o envolvimento do Presidente de Portugal na pré-campanha, na esperança de melhor ponderação”, diz o comunicado do partido, citado pela agência Lusa.

O partido Renamo afirma que “viu com estranheza o encontro entre o Presidente da República portuguesa (...) e o candidato da Frelimo às eleições presidenciais de Outubro próximo, Daniel Francisco Chapo”.

As fotografias de Marcelo com o governador de Inhambane e candidato à sucessão de Filipe Nyusi, tiradas durante um jantar em Lisboa, foi divulgada pelo partido do poder com o logótipo da Frelimo no canto superior direito, o que causou a indignação da formação liderada por Ossufo Momade.

A legenda das três imagens divulgadas pela página oficial da candidatura presidencial de Daniel Chapo na rede social Instagram era curta, mas capaz de ser lida como apoio implícito à sua candidatura: “Obrigado Presidente Marcelo Rebelo de Sousa pelos ensinamentos e encorajamento.” Terminando com a hashtag #VamosTrabalhar.

A Presidência negou qualquer favorecimento ao candidato da Frelimo e terá, segundo o Observador, manifestado o seu desagrado à Frelimo pelo uso feito pela imagem. “Se o Presidente for convidado para um jantar por outros candidatos às presidenciais moçambicanas terá a mesma disponibilidade”, disse fonte da presidência ao diário digital.

A Renamo, que esta terça-feira anunciou a nomeação de Marcial Macome para novo porta-voz do partido, substituindo José Manteigas, que passou a presidente da mesa do Conselho Nacional, fez questão de lembrar a Marcelo Rebelo de Sousa que se mantém fiel ao princípio da não-ingerência em assuntos internos de outros Estados.

O jantar do candidato às eleições presidenciais de 9 de Outubro com o Presidente português aconteceu no primeiro dia da visita de Chapo, que é também secretário-geral da Frelimo, a Portugal. A viagem visa apresentar o candidato presidencial no exterior, às figuras políticas e à diáspora moçambicana.

A mesma frase de “ensinamentos e encorajamentos” figura num agradecimento ao PSD ilustrada com uma fotografia com Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, também publicada na página oficial de candidatura de Daniel Chapo no Instagram.