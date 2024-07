Itália quer encomendar 20 mil milhões de euros de tanques à empresa alemã Rheinmetall

Negócio será a maior encomenda de sempre do grupo de defesa alemão.

A Itália está a planear comprar centenas de tanques à Rheinmetall, no que seria a maior encomenda de sempre do grupo de defesa alemão, avaliada em cerca de 20 mil milhões de euros (21,50 mil milhões de dólares), informou na quarta-feira o jornal Handelsblatt, citando fontes da indústria.

De acordo com o plano, o governo italiano compraria pelo menos 350 veículos blindados de combate Lynx e mais de 200 tanques de guerra Panther, numa encomenda que se estenderia por um período de 15 anos, informou o Handelsblatt.

A Rheinmetall não negou o relatório quando lhe foi solicitado que comentasse o assunto e afirmou que o faria oportunamente.

Em Junho, uma fonte próxima do assunto disse que o grupo italiano de defesa e aeroespacial Leonardo estava em conversações com a Rheinmetall sobre uma aliança estratégica para tanques.

Um porta-voz da Leonardo recusou-se a comentar o relatório do Handelsblatt, afirmando que o assunto estava nas mãos do Governo italiano. Não houve resposta imediata a um pedido de comentário do Governo italiano.

As acções da Leonardo subiram 3,5% após o relatório e foram negociadas em alta de 2,2% às 0745 GMT.

A Rheinmetall tem como objectivo um recorde de vendas de 10 mil milhões de euros este ano, à medida que a sua carteira de encomendas cresce devido ao aumento das despesas com a defesa na Europa em resposta à guerra na Ucrânia.