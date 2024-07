Até onde poderá ir a “frente republicana” em França?

O grande número de candidatos de centro e esquerda a retirar-se da corrida para dificultar que sejam eleitos candidatos do partido nacionalista e xenófobo de Marine Le Pen, a União Nacional, mostra um grau de sucesso da “frente republicana”, que junta sobretudo o centro e a esquerda (o papel do partido de direita Os Republicanos é ainda muito incerto) – o efeito imediato é deixar se ser previsível uma maioria absoluta da União Nacional. Se esta maioria poderá servir de apoio a um governo de gestão, caso tenha mais lugares no parlamento do que o partido de Le Pen, é uma questão que está a ser posta com mais frequência.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt