Lisboa quer pôr fim ao caos do “abre buraco, fecha buraco” das obras nas suas ruas

Câmara está a rever regulamento de infra-estruturas no espaço público para impor ordem. Assembleia municipal pede mais fiscalização e um sistema de informação partilhado com as juntas.

O problema já é antigo e acaba até por ser parte da imagem de Lisboa. Por toda a cidade, são frequentes as situações de obras com abertura de buracos, promovidas pelas mais diversas entidades para a colocação ou reparação de redes de fornecimento de água, electricidade, gás e comunicações, que resultam em grande confusão no espaço público. Reina o desarranjo, com consequências ao nível da mobilidade, em particular dos peões. E, não raras vezes, quando as valas são fechadas, o pavimento não é devidamente reposto.