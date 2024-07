Ian McKellen não vai voltar ao seu papel em Player Kings após queda em palco

O actor britânico Ian McKellen, 85 anos, não voltará ao papel de John Falstaff depois de ter caído de um palco londrino a meio de um espectáculo no mês passado, disseram os produtores da peça na segunda-feira.

McKellen estava a actuar em Player Kings, uma produção de Henrique IV, Partes Um e Dois de William Shakespeare, no West End da capital, a 17 de Junho, quando caiu da frente do palco durante uma cena de luta.

O actor, mais conhecido por ter interpretado o papel de Gandalf nas versões cinematográficas de O Senhor dos Anéis e O Hobbit e de Magneto nos filmes da saga X-Men, foi levado para o hospital.

“Duas semanas após o meu acidente em palco, os meus ferimentos melhoram de dia para dia”, afirmou num comunicado. “Foi com a maior relutância que aceitei os conselhos médicos para proteger a minha recuperação total, não trabalhando entretanto.”

David Semark, o substituto de McKellen, que completou a temporada em Londres, interpretará o papel em Bristol, Birmingham, Norwich e Newcastle, informaram os produtores.

Não é a primeira vez que motivos de saúde levam Ian McKellen a sair de cena. Em 2019, cancelou o papel em Rei Lear depois de ter sofrido uma lesão numa perna a correr para apanhar o comboio.

No teatro, onde já foi distinguido com um Tony por Amadeus, McKellen é conhecido pela ligação a Shakespeare e, além de Player Kings e Rei Lear, também já fez parte do elenco de Coriolano, Iago, Macbeth, Ricardo II e Ricardo III. No cinema, além de interpretar Gandalf na trilogia de filmes O Senhor dos Anéis, também foi Magneto em X-Men.

Em 2020, durante a pandemia de covid-19, o actor foi notícia por doar 40 mil libras (cerca de 47 mil euros) para apoiar os técnicos de teatro durante o período em que as salas de espectáculo estiveram fechadas. O dinheiro tinha sido angariado durante uma digressão que fez pelos teatros britânicos a propósito do seu 80.º aniversário.