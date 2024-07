Alberto e Charlene do Mónaco mostram-se cúmplices para celebrar 13 anos de casamento

O príncipe do Mónaco e a antiga nadadora olímpica casaram-se a 2 de Julho de 2011, mas ainda antes do enlace começaram a circular rumores sobre a vitalidade da união.

Foi com uma fotografia de uma estranha cumplicidade que o Palácio do Príncipe do Mónaco festejou no Instagram o 13.º aniversário do casamento de Alberto e Charlene. “Feliz aniversário de casamento para suas altezas o príncipe Alberto II e a princesa Charlène”, lê-se na legenda da publicação, divulgada nesta terça-feira, afastando, assim, novos rumores da iminência do divórcio.

Na imagem, que não se sabe quando terá sido captada, Alberto e Charlene olham um para o outro com cumplicidade e o príncipe tem a mão pousada nas costas da mulher. Junto a eles, na janela do palácio do Mónaco, estão os filhos, os gémeos Gabriella e Jacques, de 9 anos.

Os rumores de divórcio na imprensa têm vindo adensar-se desde o ano passado, quando a princesa Charlene apagou subitamente a conta de Instagram pessoal, mantendo apenas em funcionamento a página da sua fundação. Os tablóides não se coibiram de noticiar que a antiga nadadora olímpica estaria a viver na Suíça e que o marido continuava no principado com os gémeos.

Mas, na realidade, a fragilidade do casamento dos príncipes já se noticia ainda antes do enlace a 2 de Julho de 2011, com a imprensa a escrever que Charlene se tinha arrependido do noivado, oficializado em Junho de 2010, e já não se queria casar. A casa real viu-se obrigada a desmentir os rumores e o casal teve direito a duas cerimónias de casamento.

A 1 de Julho casaram-se pelo civil, na Sala do Trono do Palácio. Como testemunhas, o casal escolheu Christopher Le Vine, primo direito de Alberto, e Donatella Knecht de Massy, a mulher de um dos netos da princesa Antonieta do Mónaco, tia do noivo. O “sim” dos noivos foi aplaudido por milhares de pessoas que, na praça do palácio, empunhavam bandeiras da África do Sul e do principado. Na cerimónia estiveram também as princesas Carolina e Stéphanie, irmãs de Alberto. A noiva usou um fato de saia azul Chanel.

No dia seguinte, a grande cerimónia religiosa, celebrada por monsenhor Bernard Barsi, arcebispo do Mónaco, foi manchete em toda a Europa. Charlene, num vestido branco com mais de 40 mil cristais, uma criação de alta-costura Giorgio Armani, e Alberto, em uniforme militar, mostraram-se emocionados durante a cerimónia. No momento do “sim”, Alberto piscou o olho a Charlene, arrancando um sorriso à mulher. A troca de alianças foi acompanhada por uma canção tradicional sul-africana, interpretada por Pumela Matshikiza, para desejar boa sorte aos noivos.

Três anos depois, em Maio de 2014, o casal anunciou a gravidez de Charlene. Alguns meses depois os príncipes revelavam que, afinal, estavam à espera de gémeos. A 10 de Dezembro, nasceram Gabriella, condessa de Carladès, e Jacques, príncipe herdeiro do Mónaco.

Em 2021, Charlene ausentou-se do Mónaco por mais de um ano, o que levantou rumores de que o casamento podia mesmo ter terminado. Depois de uma viagem a África do Sul, a princesa viu-se impedida de regressar ao principado quando lhe foi diagnosticada uma infecção nos ouvidos, nariz e garganta. A situação clínica ter-se-á agravado e, ao longo de vários meses, foi submetida a vários procedimentos cirúrgicos.

Alguns tablóides chegaram a noticiar que a situação era de quase morte. Os rumores ganharam tal dimensão que o príncipe Alberto teve a iniciativa de esclarecer, numa entrevista, que estava tudo bem com ambos e assim parece continuar.