Vieira do Minho: estão de volta os passeios de barco na Albufeira da Caniçada

Barco turístico de Vieira do Minho está de regresso à Albufeira da Caniçada para três meses de passeios pelas “paisagens surpreendentes” das serras do Gerês e da Cabreira e pontes icónicas.

Está de volta o passeio a bordo do barco turístico de Vieira do Minho ao longo das "paisagens surpreendentes" da Albufeira da Caniçada. Desde o ano passado, com partida do novo ancoradouro instalado na barragem.

De Julho a Setembro, haverá passeios todas as quartas-feiras, com partida do cais às 11h, e sextas, sábados e domingos, a partir das 15h. A viagem dura cerca de uma hora e tem um custo de seis euros por pessoa, não sendo necessário reservar antecipadamente, informa a autarquia em comunicado.

“Ao longo do percurso, os passageiros poderão apreciar as paisagens surpreendentes sobre as imponentes serras do Gerês e da Cabreira, e ainda desfrutar de uma perspectiva privilegiada sobre as icónicas pontes do rio Caldo e da barragem da Caniçada”, descreve a nota de imprensa.

Foto O passeio percorre as “paisagens surpreendentes” das serras do Gerês e da Cabreira e pontes icónicas DR

De destacar ainda que o ancoradouro da Caniçada “fica apenas a dois minutos de carro” de distância do Santuário de São Bento da Porta Aberta, o “segundo santuário mais visitado de Portugal”.

De acordo com o município, “os interessados deverão comparecer junto ao cais dez minutos antes da hora de partida”.