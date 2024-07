Mitsubishi ASX aposta na segurança e no conforto com mais tecnologia

Modelo da marca nipónica adopta o corpo e as características do Renault Captur, mas a Mitsubishi não abdica de lhe imprimir um toque japonês.

A Mitsubishi decidiu manter o negócio na Europa, depois de ter anunciado a sua saída, graças a ter acesso aos produtos da Aliança, nomeadamente aos automóveis franceses da Renault. Assim, ponderou, enquanto não desenvolvia uma gama sua que respeitasse as regras europeias, cada vez mais apertadas no que diz respeito a emissões, mas também na segurança (e até na cibersegurança), poderia conservar as portas abertas, apostando num rebranding dos modelos do emblema do losango.

O primeiro a ser alvo dessa política foi precisamente o ASX, que surge agora renovado, acompanhando as melhorias apresentadas pelo Captur, num “importante salto qualitativo em matéria de digitalização, electrificação e segurança”, sublinha-se em comunicado.

O ASX integra um ecrã central de 10,4 polegadas

Ao corpo do crossover francês, a Mitsubishi aplicou a linguagem de design Dynamic Shield, visível na frente, quer na grelha, quer nas ópticas, em LED, mas também de perfil, em que se destaca uma linha de ombros elevada e larga, a denunciar alguma robustez. Na traseira, destaque para as letras a comporem o nome da marca nipónica, para que não restem dúvidas de que se trata de um produto distinto do da Renault.

O visual pode ser marcado por jantes de aço de 17 polegadas ou, em opção, por jantes de 18 polegadas, pretas com corte de diamante, e, segundo o presidente e CEO da Mitsubishi Motors Europe, Frank Krol, resulta num “design exterior ainda mais ousado, que reforça o carácter SUV e o faz sobressair em relação à concorrência”.

Por dentro, as maiores diferenças estão na tecnologia, com o ASX a integrar um ecrã central de 10,4 polegadas, no qual se pode gerir toda a conectividade e infoentretenimento. Já no capítulo da segurança, o modelo passa a contar com novos sistemas e assistentes, que também não descuram o conforto, e que recorrem a dados ultra-sónicos, de radar e de câmara. De modo a aceder a novas aplicações e funções, o novo ASX pode receber actualizações “over-the-air”, dispensando as idas ao concessionário sempre que há alguma novidade.

Ao corpo do crossover francês, a Mitsubishi aplicou ao ASX a linguagem de design Dynamic Shield

Nas mecânicas, há duas propostas: o 1.0 MPI-T debita 90cv, potência apoiada por um binário de 160 Nm e gerida por uma caixa manual de seis velocidades; e o bloco 1.3 DI-T turbo, a gasolina e de injecção directa. Este, com gerador de arranque e uma bateria de iões de lítio de 12V, tem duas declinações: com caixa manual de seis velocidades apresenta-se com potência de 140cv e binário de 260 Nm; com automática de sete relações e dupla embraiagem, 160cv e 270 Nm. Mais à frente surgirá uma variante a gasolina/GPL, com um tricilindrico de 100cv e 170 Nm.

O novo ASX, produzido na fábrica da Renault em Valladolid, Espanha, poderá começar a ser encomendado este mês de Julho, com os preços a arrancarem em torno dos 24.500 euros.